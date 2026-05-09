Alice Spiridon, inginer horticol și cofondatoare a Cooperativei Agricole „Grădina Noastră din Fierbinți”, avertizează că retragerea constantă a substanțelor active folosite în agricultură pune presiune uriașă pe producătorii români și afectează direct predictibilitatea culturilor și investițiile din sectorul legumicol.

„Noi lucrăm deja într-un sector cu foarte multe variabile. Avem piața, avem vremea, care nu este întotdeauna favorabilă, avem costurile și toate acestea împreună influențează producția. Ca să asigurăm culturi cu randament, trebuie să facem o tehnologie de cultură foarte bună, iar pentru asta avem nevoie de un management corect al bolilor, dăunătorilor și buruienilor”, a declarat Alice Spiridon.

Ea spune că eliminarea treptată a unor substanțe utilizate de fermieri face ca producătorii să nu mai poată vorbi despre optimizare și dezvoltare, ci doar despre supraviețuire de la un sezon la altul.

„Dacă în fiecare an ni se retrag substanțe pe care noi le folosim ca să avem un management corect, nu mai putem vorbi de optimizare. Vom vorbi doar de supraviețuire de la un sezon la altul. Ne afectează și predictibilitatea pe termen lung”, a explicat aceasta.

Potrivit fermierei, în legumicultură planificarea culturilor se face cu mult timp înainte, iar lipsa stabilității afectează inclusiv capacitatea de investiție a fermelor.

„Noi, ca să putem asigura o calitate a produselor, trebuie să gândim culturile cu cel puțin un an înainte. Dacă ne lipsește stabilitatea și predictibilitatea, automat nici investiții nu mai putem face. Capitalul nu intră într-un sector incert”, a subliniat Alice Spiridon.

Alice Spiridon conduce împreună cu soțul său cooperativa „Grădina Noastră din Fierbinți”, un business de familie dezvoltat în localitatea Fierbinții de Jos, județul Ialomița. Ferma cultivă legume și răsaduri pe aproximativ 12.000 de metri pătrați de solarii și teren agricol și livrează produse către mari rețele de retail din România.

„Lucrez de peste 15 ani în agricultură împreună cu familia, iar de opt ani am făcut o cooperativă pe care o conduc împreună cu soțul meu și lucrăm cu marii retaileri. Avem un parteneriat strategic cu retailul mare”, a declarat aceasta.

Familia Spiridon produce legume pe tot parcursul anului și a investit în tehnologii de combatere biologică pentru anumite culturi, folosind insecte benefice în locul tratamentelor chimice clasice. Brandul propriu, „Alice în Țara Legumelor”, urmează să fie dezvoltat mai intens în perioada următoare, iar ferma are în plan și intrarea pe segmentul de procesare a legumelor pentru valorificarea producției de calitatea a doua.