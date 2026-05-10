Cafeaua preparată la rece, cunoscută drept cold brew, a devenit tot mai populară în ultimii ani, mai ales în sezonul cald. Dincolo de gust și temperatură, modul în care este preparată influențează nivelul de aciditate, cantitatea de antioxidanți și conținutul de cofeină. Specialiștii spun că atât cold brew, cât și cafeaua fierbinte pot face parte dintr-un stil de viață echilibrat, însă există câteva diferențe importante între ele, conform Very Well Health.

Consumul moderat de cafea este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, un control mai bun al glicemiei și chiar cu o reducere a riscului de mortalitate. Diferențele dintre cele două tipuri țin mai ales de metoda de preparare.

Cold brew se obține prin infuzarea cafelei măcinate grosier în apă rece, timp de aproximativ 12 ore. În schimb, cafeaua clasică, de tip drip, este preparată prin trecerea apei fierbinți peste cafeaua măcinată mediu. De altfel, cafeaua cu gheață este mai apropiată de cafeaua fierbinte decât de cold brew, deoarece este preparată la cald și apoi răcită.

Unul dintre principalele avantaje ale cafelei cold brew este aciditatea mai redusă. Din acest motiv, multe persoane o tolerează mai bine din punct de vedere digestiv. Gustul mai puțin acid poate reduce și nevoia de a adăuga zahăr sau frișcă, ceea ce înseamnă mai puține calorii și mai puține grăsimi saturate în ceașcă.

Nutriționiștii atrag însă atenția că ceea ce adăugăm în cafea poate influența mai mult sănătatea decât tipul de preparare. Excesul de zahăr, siropuri sau frișcă poate transforma rapid băutura într-una bogată în calorii.

Pe de altă parte, cafeaua preparată fierbinte conține, în general, mai mulți antioxidanți decât cold brew. Temperaturile ridicate extrag mai eficient compușii antioxidanți din boabele de cafea, iar aceștia sunt asociați cu efecte benefice asupra sănătății, inclusiv reducerea riscului de diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.

Nivelul de antioxidanți depinde însă și de alți factori, precum tipul boabelor, gradul de prăjire sau timpul de preparare. Boabele prăjite mai puțin tind să păstreze mai mulți antioxidanți decât cele foarte prăjite.

Diferențe există și în privința cofeinei. Cold brew are, de regulă, un conținut mai mare de cofeină decât cafeaua preparată fierbinte. O cafea clasică de aproximativ 240 ml conține în jur de 95 mg de cofeină, în timp ce aceeași cantitate de cold brew poate ajunge la aproximativ 150 mg.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA recomandă ca aportul zilnic de cofeină să nu depășească 400 mg pentru un adult sănătos, echivalentul a două-trei căni de cafea, în funcție de concentrație.

Alegerea dintre cold brew și cafeaua fierbinte depinde, în final, de preferințele personale, sensibilitatea la aciditate și toleranța la cofeină. Pentru persoanele cu stomac sensibil, cold brew poate fi o variantă mai ușor de tolerat, în timp ce cei interesați de un aport mai mare de antioxidanți ar putea prefera cafeaua preparată la cald.