Furturile de animale au devenit o problemă tot mai gravă în agricultura germană, unde ferme întregi rămân fără vite peste noapte, iar pagubele ajung la zeci de mii de euro. Anchetatorii suspectează implicarea unor grupări infracționale organizate care operează în special în estul Germaniei, relatează Euronews, potrivit MEDIAFAX.

Cel mai recent caz a fost semnalat în localitatea Raddusch, din districtul Oberspreewald-Lausitz, unde un fermier a descoperit că i-au dispărut 48 de vite de pe pășune. Poliția estimează pierderile la aproximativ 75.000 de euro.

Seria furturilor nu este însă un incident izolat. Cu doar două săptămâni înainte, 74 de vite au fost furate din apropiere de Herzberg, în districtul Elbe-Elster din Brandenburg. Anchetatorii au găsit la fața locului urme de camion, ceea ce întărește ipoteza unei operațiuni bine organizate.

Un alt caz spectaculos a avut loc în aprilie, la Falkenberg, unde 69 de viței au dispărut dintr-o fermă de reproducție. Hoții ar fi folosit un drum izolat pentru a introduce în fermă un camion articulat de aproximativ 40 de tone. Potrivit anchetatorilor, aceștia au mers direct la grajd și au selectat special viței femele cu vârste între trei și șase luni, pe care le-au încărcat în camion.

Autoritățile germane avertizează că furturile de animale, oi, vite, gâște sau chiar stupi de albine, sunt în creștere și fac parte dintr-un fenomen mai amplu denumit „criminalitate agricolă”. În afară de animale, infractorii vizează tot mai des utilaje agricole și sisteme GPS montate pe tractoare.

Potrivit unui reportaj realizat anul trecut de postul regional german NDR, peste jumătate dintre fermierii din nordul Germaniei au fost afectați de furturi, fie că este vorba despre animale, recolte sau echipamente agricole.

Anchetatorii susțin că autorii acționează exclusiv pe timpul nopții și folosesc metode sofisticate pentru a ascunde proveniența animalelor. Etichetele auriculare sunt îndepărtate sau înlocuite cu identificatori falși, iar în unele cazuri există suspiciuni că animalele sunt sedate pentru a putea fi transportate mai ușor.

În fața valului de furturi, fermierii au început să investească în măsuri suplimentare de securitate. Multe exploatații agricole au instalat sisteme de supraveghere video, iluminat suplimentar în jurul grajdurilor și grupuri regionale de avertizare pe WhatsApp, prin care fermierii își transmit rapid informații despre activități suspecte.

Deoarece animalele din Germania sunt înregistrate într-un sistem centralizat, poliția suspectează că multe dintre vitele furate sunt transportate ilegal către state est-europene sau țări din afara Uniunii Europene, folosind camioane închise, care nu sunt autorizate pentru transport de animale.