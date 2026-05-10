Planul Roșu de Intervenție a fost activat în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Dâmbovița, după ce mai multe persoane aflate la un salon de evenimente din localitatea Oncești au prezentat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Informația a fost transmisă de Prefectura Dâmbovița, potrivit MEDIAFAX.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar autoritățile au decis mobilizarea rapidă a resurselor medicale, având în vedere numărul mare de persoane implicate.

„În cursul nopții de 09 spre 10 mai, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecție alimentară produsă în localitatea Oncești, în cadrul unui salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a situației și suplimentarea resurselor medicale la locul solicitării”, au transmis reprezentanții Prefecturii.

La fața locului au intervenit 11 autospeciale SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple, 17 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, o autospecială cu medic tip C și două autospeciale medicale tip A.

Potrivit autorităților, la sosirea echipajelor mai multe persoane prezentau simptome digestive specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.

„La sosirea echipajelor, mai multe persoane prezentau simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare, fiind evaluate și asistate medical la fața locului. În total, au fost evaluate 25 de persoane”, au precizat reprezentanții Prefecturii.

După acordarea primului ajutor, 15 adulți și doi copii au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Alte 13 persoane s-au prezentat ulterior, cu mijloace proprii, la Unitatea de Primiri Urgențe din Câmpulung.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 03:27, după stabilizarea situației medicale.

În urma controalelor efectuate de specialiștii Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița și ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, autoritățile au aplicat sancțiuni contravenționale și au dispus suspendarea activității operatorului economic implicat.

„A fost dispusă suspendarea activității operatorului economic până la clarificarea situației”, au transmis reprezentanții Prefecturii.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar rezultatele analizelor de laborator urmează să stabilească exact cauza îmbolnăvirilor.