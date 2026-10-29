Sibiul intră treptat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Primăria a început montarea decorațiunilor festive în spațiile publice, înaintea deschiderii Târgului de Crăciun, programată pentru 13 noiembrie 2026. În paralel, municipalitatea lansează a doua ediție a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”, prin care îi invită pe locuitori și pe reprezentanții firmelor să contribuie la înfrumusețarea orașului.

Inițiativa se adresează atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, de la proprietarii de locuințe și clădiri istorice până la hoteluri, restaurante, cafenele, magazine și instituții de învățământ.

Când se fac înscrierile la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”

Înscrierile vor începe pe 13 noiembrie și se vor încheia pe 2 decembrie. Participanții vor putea completa formularul prin intermediul unei platforme care va fi accesibilă pe site-ul oficial al Primăriei Sibiu, sibiu.ro.

Pentru înscriere, aceștia vor trebui să încarce fotografii și informații despre decorațiunile realizate. Concursul își propune să încurajeze implicarea comunității și să extindă atmosfera de sărbătoare dincolo de zonele centrale și de spațiile amenajate de municipalitate.

Șase categorii pentru locuințe, afaceri și clădiri istorice

Competiția este împărțită în șase categorii, astfel încât să poată participa tipuri diferite de proprietăți și activități.

„Magia Ospitalității” – pentru hoteluri, pensiuni și alte structuri de cazare.

„Local de Poveste” – pentru restaurante și alte unități de alimentație publică.

„Vitrina de Crăciun” – pentru magazine și spații comerciale.

„Farmecul Patrimoniului” – pentru clădirile de patrimoniu.

„Lumină în Cartier” – pentru locuințe individuale și blocuri.

„Luminile copilăriei” – pentru instituțiile de învățământ.

Prin aceste categorii, organizatorii urmăresc să stimuleze decorarea unor spații cât mai diverse, de la vitrinele magazinelor până la locuințele din cartiere și clădirile cu valoare istorică.

Cum vor fi aleși câștigătorii

Evaluarea va combina votul publicului cu aprecierea unui juriu. În perioada 3-14 decembrie, oamenii își vor putea vota online locațiile preferate. Votul publicului va reprezenta 70% din punctajul final, în timp ce juriul va contribui la stabilirea clasamentului prin evaluarea decorațiunilor înscrise.

Va fi acordat și premiul special „Spiritul Sibiului”, destinat celei mai autentice și inspirate decorări. Acesta urmărește să evidențieze amenajările care reflectă cel mai bine identitatea locală și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

Când vor fi anunțați câștigătorii

Rezultatele concursului vor fi anunțate pe 17 decembrie, în cadrul unei festivități organizate la Târgul de Crăciun din Sibiu.

Potrivit Primăriei, în colaborare cu platforma „Destinația Anului”, cele mai reușite decoruri vor beneficia și de promovare la nivel național și internațional. Astfel, competiția poate contribui nu doar la animarea orașului în perioada sărbătorilor, ci și la consolidarea imaginii Sibiului ca destinație turistică de iarnă.

Primarul îi invită pe sibieni să participe

Primarul Astrid Fodor îi încurajează pe locuitori să se implice în inițiativă și să contribuie la transformarea orașului într-un loc special în perioada Crăciunului. Concursul oferă comunității ocazia de a participa activ la pregătirile pentru sărbători, iar implicarea locuitorilor și a afacerilor locale poate completa decorurile pregătite de administrație.

Odată cu deschiderea Târgului de Crăciun, pe 13 noiembrie, Sibiul va intra oficial în sezonul festiv, iar concursul „Oraș de Poveste” va aduce în prim-plan contribuția comunității la atmosfera de sărbătoare, informează Mediafax.