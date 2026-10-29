Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu, sub coordonarea prefectului Mircea Crețu, a aprobat în unanimitate planul de măsuri pentru limitarea și controlul unui focar de pestă porcină africană, confirmat într-o gospodărie din localitatea Veseud, comuna Slimnic. Focarul a fost identificat la un efectiv de cinci porci grași.
Imediat după confirmare, autoritățile au dispus izolarea exploatației afectate, interzicând scoaterea animalelor, a furajelor și a dejecțiilor animaliere. Suinele din gospodărie au fost deja ucise și neutralizate prin îngropare sub supraveghere sanitar-veterinară, iar prima etapă de dezinfecție a fost realizată pe 28 octombrie.
Pentru a preveni răspândirea virusului, autoritățile au instituit două perimetre de siguranță:
În toate zonele aflate sub restricție, se aplică următoarele reguli obligatorii:
Măsurile sunt coordonate și supravegheate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu, cu sprijinul Unității Locale de Sprijin Slimnic.
Echipajele Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean efectuează controale pe căile de comunicație rutieră pentru a preveni transportul ilegal de animale și carne. Prefectura Sibiu menționează că planul de măsuri va rămâne în vigoare și va fi adaptat dinamic, în funcție de evoluția situației epidemiologice din teren.
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