Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu, sub coordonarea prefectului Mircea Crețu, a aprobat în unanimitate planul de măsuri pentru limitarea și controlul unui focar de pestă porcină africană, confirmat într-o gospodărie din localitatea Veseud, comuna Slimnic. Focarul a fost identificat la un efectiv de cinci porci grași.

Imediat după confirmare, autoritățile au dispus izolarea exploatației afectate, interzicând scoaterea animalelor, a furajelor și a dejecțiilor animaliere. Suinele din gospodărie au fost deja ucise și neutralizate prin îngropare sub supraveghere sanitar-veterinară, iar prima etapă de dezinfecție a fost realizată pe 28 octombrie.

Zone de restricție și localități afectate

Pentru a preveni răspândirea virusului, autoritățile au instituit două perimetre de siguranță:

Zona de protecție (rază de minimum 3 km): Cuprinde localitățile Veseud și Ruși.

Zona de supraveghere (rază de minimum 10 km): Include zona de protecție și se extinde peste localitățile Șeica Mică, Agârbiciu, Șoala, Albi, Pădureni, Șeica Mare, Boarta, Petiș, Mighindoala, Buia, Ștenea, Slimnic, Loamneș și Hașag.

Interdicții stricte pentru crescători și populație

În toate zonele aflate sub restricție, se aplică următoarele reguli obligatorii:

Este strict interzisă sacrificarea porcilor fără notificarea prealabilă a medicului veterinar.

Se interzice intrarea, ieșirea sau tranzitul porcinelor din și înspre fermele din zonele afectate, precum și repopularea cu vânat.

Sunt interzise târgurile, piețele, expozițiile sau orice alte adunări de animale din specia porcină.

Este interzisă circulația cărnii proaspete, a organelor și a produselor din carne obținute de la porci domestici sau mistreți dinspre abatoarele sau unitățile de manipulare din zonă.

Proprietarii de suine au obligația de a anunța imediat medicul veterinar la primul semn de îmbolnăvire sau apatie a animalelor.

Cum s-au mobilizat autoritățile

Măsurile sunt coordonate și supravegheate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu, cu sprijinul Unității Locale de Sprijin Slimnic.

Echipajele Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu și ale Inspectoratului de Jandarmi Județean efectuează controale pe căile de comunicație rutieră pentru a preveni transportul ilegal de animale și carne. Prefectura Sibiu menționează că planul de măsuri va rămâne în vigoare și va fi adaptat dinamic, în funcție de evoluția situației epidemiologice din teren.