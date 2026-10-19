Prețurile la alimente ar putea crește puternic și în 2027 / Seceta, războaiele, transportul mai scump și îngrășămintele pun presiune pe prețuri

19 oct. 2026, Articole / Reportaje
Prețurile la alimente ar putea crește puternic și în 2027 / Seceta, războaiele, transportul mai scump și îngrășămintele pun presiune pe prețuri
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Cuprins
  1. Grâul s-a scumpit cu peste 30% în 2026
  2. Importatorii mari revin pe piață, iar stocurile se reduc

Inflația alimentară globală este așteptată să se intensifice în lunile următoare și să rămână ridicată o bună parte din 2027. Practic, prețurile la alimente se așteaptă să crească pe fondul mai multor șocuri simultane asupra aprovizionării. Seceta asociată fenomenului El Niño, perturbările transportului maritim, costurile ridicate ale îngrășămintelor și reducerea stocurilor de cereale împing deja în sus prețurile unor produse de bază, relatează Reuters.

În Indonezia, prețul orezului a ajuns la niveluri record, în timp ce pâinea s-a scumpit cu aproximativ 25% în Egipt. În India, zahărul a atins un maxim istoric după cel mai slab sezon musonic din ultimul deceniu, care a afectat producția.

Maximo Torero, economist-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), avertizează că efectele cele mai puternice s-ar putea vedea spre sfârșitul acestui an și începutul lui 2027. „Vom vedea un impact mai mare spre sfârșitul anului, la începutul anului viitor”, a declarat Torero pentru Reuters.

Indicele FAO al prețurilor alimentelor a ajuns în septembrie la o medie de 136 de puncte, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2022.

Datele Băncii Mondiale arată, de asemenea, o accelerare a presiunilor: în trimestrul încheiat în septembrie, prețurile alimentelor au crescut mai repede decât inflația generală în 22% dintre cele 150 de țări analizate, față de 14% în trimestrul precedent.

Grâul s-a scumpit cu peste 30% în 2026

Atacurile asupra infrastructurii pentru exportul cerealelor din Marea Neagră au perturbat livrările de grâu, iar importatori importanți, precum Egipt și Indonezia, au fost obligați să caute surse alternative. În același timp, insecuritatea din Marea Roșie a determinat navele să aleagă rute mai lungi și mai costisitoare în jurul Africii. Pe unele trasee importante, inclusiv între Marea Neagră și Asia de Sud-Est, tarifele de transport au crescut cu aproximativ 50%.

Prețurile grâului au urcat cu peste 30% de la începutul anului 2026. Orezul s-a scumpit cu 10-13% în principalele state exportatoare din Asia, în pofida unor stocuri încă importante.

Îngrășămintele s-au ieftinit față de maximele atinse anterior, dar prețurile lor rămân ridicate. Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat exporturile prin Strâmtoarea Hormuz și a contribuit la creșterea costurilor cu energia și cu inputurile agricole.

Importatorii mari revin pe piață, iar stocurile se reduc

O nouă presiune asupra prețurilor ar putea apărea odată cu revenirea pe piața mondială a unor importatori mari din Orientul Mijlociu și Africa. Unele state au amânat achizițiile după recolte locale bune, însă vor avea din nou nevoie de cereale de pe piețele internaționale.

Stocurile globale record din sezoanele precedente au funcționat până acum ca o plasă de siguranță, însă această rezervă începe să se reducă, potrivit FAO. În plus, procesatorii alimentari care cumpără, de regulă, materii prime prin contracte pe trei până la șase luni încep să renegocieze aceste contracte la prețuri mai mari. În statele cu monede slabe, efectul este amplificat de cursul de schimb.

Reuters notează că în Indonezia, de exemplu, importurile de grâu au scăzut în septembrie cu 41% față de aceeași lună a anului trecut, până la aproximativ 491.000 de tone.

Pentru moment, stocurile de porumb și soia rămân suficiente, însă evoluția prețurilor va depinde în mare măsură de recoltele din Statele Unite și America de Sud. În cazul grâului, piețele mizează pe recolte bune în emisfera sudică, dar eventualele probleme în țări exportatoare precum Australia sau Argentina ar putea aduce o nouă presiune asupra prețurilor.

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