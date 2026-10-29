Coliva tradițională, preparată după o rețetă de familie, a devenit baza unor deserturi artizanale reinterpretate cu ingrediente moderne de cofetărie. La Mori, colive de viață, rețeta bunicii a rămas punctul de plecare, însă felul în care este servită coliva s-a schimbat: poate fi prăjitură sau tort, inclusiv pentru ocazii precum o demisie, un divorț ori închiderea unei firme.

„Rețeta este rețeta bunicii mele, pe care a preluat-o mama mea. E rețeta de colivă, dar trebuie să menționez că era cea mai bună colivă din sat. Adică nu era totuși orice colivă”, povestește Ioana Mihai, fondatoarea Mori, într-un interviu acordat G4Food la Romanian Hospitality Awards 2026.

Antreprenoarea spune că a vrut să păstreze gustul preparatului cu care era obișnuită, fără să se limiteze însă la forma tradițională în care este cunoscut și consumat în România.

„Este o rețetă perfectă de colivă pe care am reușit s-o recreez cu respect pentru rețeta bunicii. Ce s-a schimbat este că coliva e un fel de mijloc, un fel de blat. Sub colivă și peste colivă am adăugat tot felul de ingrediente moderne din cofetărie, pe care le facem artizanal și așa a devenit o prăjitură reală sau chiar un tort”, explică Ioana.

Torturi de colivă pentru aniversări, demisii și divorțuri

La Mori, coliva poate ajunge pe masa invitaților și în contexte care nu au legătură cu pomenile sau cu evenimentele funerare. Brandul pregătește torturi pentru aniversări, dar și pentru momente care marchează încheierea unei etape, fie că este vorba despre plecarea de la un loc de muncă, un divorț sau închiderea unei firme.

„Noi facem și torturi din colivă pentru diverse ocazii, cum ar fi aniversarea, dar și demisia și divorțul și pierderea unui job sau închiderea unei firme”, spune fondatoarea Mori.

Unele comenzi vin cu mesaje care păstrează aceeași doză de umor. Ioana povestește că a existat chiar și un caz în care clienții au comandat colivă după ce s-au răzgândit în privința divorțului.

„Am avut chiar o comandă de anulare a divorțului. Oamenii au divorțat și apoi s-au răzgândit și au luat o colivă ca să îngroape odată pentru totdeauna acest blestem.”