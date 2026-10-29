Magazinele online, băcăniile și retailul au mărit accesul la produsele locale, însă târgurile păstrează un avantaj dificil de reprodus pe internet: contactul direct dintre cumpărător și omul care produce alimentul.

Ciprian Dincă a explicat acest mecanism în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir. „Artizan este, în principal, un eveniment dedicat experiențelor. La Artizan Food Market te întâlnești în primul rând cu producătorul efectiv. Ești la o palmă distanță de el. Îl vezi, îi asculți povestea, povestea reală, guști produsul respectiv”, spune Dincă.

Contactul direct îi permite cumpărătorului să afle sursa materiilor prime, metoda de preparare și istoria unei rețete, dar și să verifice dacă povestea prezentată în comunicarea comercială are o bază reală. „Întâlnindu-te cu producătorul direct, explicându-ți exact care sunt metodele de preparare, sursele, rețetarul și istoria reală, gustând efectiv produsul respectiv, intri în toată povestea aceasta a experienței”, afirmă Dincă.

Cosmin Dragomir adaugă un alt avantaj: comparația. La un singur eveniment, un vizitator se poate întâlni cu cinci, zece producători de brânzeturi și poate degusta zeci de sortimente înainte să cumpere. „Poți să găsești anumite produse pe care nu știai că ți le dorești și care sunt destul de greu de dibuit la un scroll pe ecranul unui telefon”, spune jurnalistul.