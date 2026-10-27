VIDEO | Românii spun că iubesc produsul local, dar la raft aleg adesea varianta mai ieftină / Ciprian Dincă: „Nu știu dacă atingem 30% din intenție”

27 oct. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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Susținerea pentru produsele locale este mult mai mare la nivel declarativ decât în comportamentul efectiv de cumpărare, consideră Ciprian Dincă. Antreprenorul a vorbit despre diferența dintre intenție și consum în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir.

Discuția pornește de la observația moderatorului că produsul local este intens promovat în spațiul public, însă cumpărătorul confruntat cu diferențe mari de preț poate alege produsul industrial.

„La nivel declarativ, cred că suntem cei mai mari consumatori de produs local. La nivel faptic, nu știu dacă atingem 30% din intenție”, spune Dincă.

El susține că produsul local este folosit frecvent și ca instrument de imagine, inclusiv în campanii sau evenimente publice, fără ca acest lucru să genereze neapărat o creștere consistentă a consumului.

În același context, Dincă citează un studiu pe care spune că l-a consultat la începutul anului, potrivit căruia aproximativ 90% dintre restaurantele intervievate declarau că și-ar dori mai multe ingrediente locale în rețete. În jur de 60-66% dintre clienții HoReCa ar fi exprimat aceeași preferință. Podcastul nu precizează însă autorul sau metodologia studiului, astfel încât datele trebuie tratate ca informații relatate de invitat.

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