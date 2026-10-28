VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale

28 oct. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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România ar avea nevoie de o legislație care să definească exact produsul artizanal și criteriile pe care trebuie să le respecte un producător pentru a putea folosi această denumire, consideră Ciprian Dincă. Subiectul a fost discutat în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir.

În prezent există sisteme clare de certificare pentru produse ecologice, tradiționale sau montane, însă zona produselor prezentate generic drept „naturale” este mult mai puțin delimitată. „Este nevoie, pentru că avem deja certificări la nivel de produs bio, ecologic, tradițional, montan. Acolo lucrurile sunt foarte clare, există instrumente care se aplică și trebuie să le îndeplinești ca să te poți certifica”, afirmă Dincă.

Pentru produsele artizanale, acesta consideră că ar trebui stabilite criterii referitoare la rețetă, metode de producție, ingrediente și eventuale limite de producție. „O lege a certificării produsului artizanal ar schimba enorm și ar aduce un beneficiu extraordinar tuturor celor implicați”, spune el.

Cosmin Dragomir atrage atenția că există și produse industriale care pot fi prezentate drept naturale, fără ca acestea să fie automat artizanale. „Există produse de serie, produse industriale care sunt naturale, dar nu le putem confunda cu produsul artizanal”, punctează jurnalistul.

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