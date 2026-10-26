VIDEO | De ce dispar unele afaceri cu produse locale după numai un an / „Trei rețete ale bunicii nu sunt suficiente pentru un business”

26 oct. 2026, Disputandum
Foto: G4Food
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O rețetă bună și accesul la materia primă nu sunt suficiente pentru construirea unei afaceri sustenabile. Lipsa unui plan de afaceri și calcularea greșită a costurilor sunt printre problemele frecvente întâlnite în rândul micilor producători, spune Ciprian Dincă.

Declarațiile au fost făcute în podcastul Disputandum, realizat la G4Food de jurnalistul Cosmin Dragomir. „Există o categorie de producători locali care și-au lansat produsul fără să aibă la bază un business plan”, spune Dincă.

Unii pornesc afacerea din motive mai degrabă emoționale, mizând pe rețete de familie și pe materia primă disponibilă în gospodărie. „Cred că, identificând trei sau cinci rețete ale bunicii și având și o sursă de materie primă în curte, pot transforma toată povestea într-un business. Nu este așa, pentru că sunt foarte multe bariere.”

Una dintre greșelile importante este stabilirea prețului prin simpla comparație cu concurența. „Am văzut producători care, în momentul în care își etichetează prețul produselor, se uită la concurență fără să se uite în interiorul business-ului lor.” Aceștia trebuie să cunoască exact costurile și marja necesară pentru ca afacerea să rămână profitabilă. „Sunt producători care nu știu să își calculeze costul de producție astfel încât să își adauge marja de profitabilitate”, spune Dincă.

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