O operațiune amplă de securitate cibernetică, desfășurată în secret în Marea Britanie, a vizat zeci de mii de frigidere și congelatoare din supermarketuri, restaurante, depozite alimentare, benzinării și stadioane. Experții au identificat vulnerabilități care ar fi putut permite hackerilor să modifice de la distanță temperaturile echipamentelor frigorifice, punând în pericol cantități mari de alimente și lanțurile de aprovizionare.

Potrivit BBC, operațiunea a fost declanșată după ce cercetătorii în securitate informatică au descoperit, la sfârșitul lunii octombrie, o vulnerabilitate majoră în sistemele de control al instalațiilor frigorifice utilizate pe scară largă în Marea Britanie.

Autoritățile și companiile din sector au intervenit rapid pentru a elimina riscurile, în contextul unor atacuri cibernetice care provocaseră deja pierderi importante în mai multe țări europene.

Mii de sisteme de control au fost deconectate de la internet

Vulnerabilitatea a fost identificată inițial de specialiștii companiei de consultanță în refrigerare Omega Solutions și verificată ulterior de experții în securitate cibernetică de la Pen Test Partners.

În operațiunea de remediere au fost implicate Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie (NCSC), Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra) și Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA).

Instituțiile au organizat discuții cu reprezentanții industriei și au solicitat companiilor care utilizau echipamentele vulnerabile să ia măsuri urgente.

Mii de dispozitive care controlau zeci de mii de frigidere și congelatoare au fost deconectate de la internet. În unele cazuri, operațiunea a presupus intervenții fizice, angajații fiind instruiți să scoată cablurile de internet și să monitorizeze manual temperaturile echipamentelor.

Mai multe lanțuri importante de supermarketuri au fost nevoite să redirecționeze echipele IT pentru gestionarea situației. Un angajat al unui mare retailer britanic a declarat pentru BBC că, timp de o săptămână, compania a deconectat zilnic sute de dispozitive.

„A fost o cursă contra cronometru, deoarece ne așteptam la un nou val de atacuri asupra frigiderelor”, a declarat acesta, sub protecția anonimatului.

Potrivit angajatului, un atac reușit ar fi putut provoca perturbări majore ale activității comerciale și ale lanțurilor de aprovizionare. Numai în depozitele companiei se aflau alimente în valoare de milioane de lire sterline, care ar fi putut fi compromise.

Atacuri asupra frigiderelor din mai multe țări europene

Intervenția din Marea Britanie vine după trei valuri de atacuri cibernetice asupra sistemelor de control al temperaturii instalațiilor frigorifice, înregistrate în acest an.

Primul incident a avut loc în august, când au fost afectate frigidere dintr-un număr redus de baze militare americane.

Pe 11 și 12 octombrie, sute de supermarketuri și unități de procesare alimentară din Franța au fost vizate de atacuri asupra sistemelor de control Danfoss.

Un al treilea val a avut loc pe 1 și 2 noiembrie, când supermarketuri din șapte țări europene au fost afectate. Belgia și Luxemburg au înregistrat cele mai multe incidente. Au fost vizate inclusiv câteva centre de depozitare a sângelui din Franța.

În Franța, autoritățile au atribuit unul dintre valurile de atacuri Iranului, acuzație respinsă de Teheran.

În urma acestor incidente, experții britanici au început să verifice securitatea celor mai utilizate sisteme de control al refrigerării din Marea Britanie, produse de compania britanică Resource Data Management (RDM).

Parolele slabe, una dintre vulnerabilitățile identificate

Potrivit experților de la Pen Test Partners, sistemele RDM prezentau probleme similare celor întâlnite la echipamentele Danfoss vizate în atacurile din Europa, inclusiv în ceea ce privește utilizarea unor parole slabe.

Ken Munro, reprezentant al Pen Test Partners, a explicat că echipamentele respective sunt utilizate pe scară largă și că riscul ca vulnerabilitățile să fie descoperite de infractori sau de grupări de hackeri susținute de state era ridicat.

Sistemele RDM pot controla de la distanță temperatura mai multor frigidere și congelatoare prin intermediul unui singur dispozitiv. O compromitere a acestora ar fi putut afecta simultan numeroase echipamente din magazine sau depozite.

Compania RDM contestă însă gravitatea vulnerabilităților și consideră că situația sa nu poate fi comparată direct cu atacurile asupra sistemelor Danfoss din Europa continentală.

Directorul general al companiei, Ged Evans, a declarat pentru BBC că vulnerabilitatea a fost identificată într-un mediu de testare și că verificările au presupus inclusiv demontarea echipamentelor hardware, o procedură care, în opinia sa, depășește testele obișnuite de securitate.

Acesta a precizat că firma a acționat rapid pentru remedierea problemelor, a lansat primele actualizări de securitate și a contactat proactiv clienții pentru a-i informa despre riscuri și măsurile de protecție recomandate.

Experții în securitate cibernetică au atras atenția că echipamentele hardware necesare pentru exploatarea vulnerabilității puteau fi achiziționate relativ ușor de pe platforme online precum eBay.

Industria alimentară, vulnerabilă la atacurile asupra infrastructurii digitale

Riscurile nu vizau exclusiv supermarketurile. Printre companiile avertizate s-au numărat magazinele de proximitate, benzinăriile, restaurantele, lanțurile de fast-food, hotelurile, stadioanele, fabricile de procesare alimentară și depozitele frigorifice.

Controlul temperaturii este esențial pentru siguranța alimentelor perisabile. O modificare neautorizată a parametrilor de refrigerare poate compromite produsele depozitate și poate genera pierderi financiare importante pentru operatori.

Incidentul din Marea Britanie arată că infrastructura digitală a industriei alimentare poate deveni o țintă pentru atacuri cibernetice, cu efecte directe asupra depozitării, distribuției și siguranței alimentelor.

Informațiile despre operațiunea de securizare au fost păstrate confidențiale de BBC până în acest moment, pentru a reduce riscul ca atacatorii să afle detalii despre vulnerabilitățile descoperite și să le exploateze înainte ca acestea să fie remediate.