Importatorii asiatici au cumpărat cel puțin 500.000 de tone de grâu din Australia și Argentina în ultimele zile, după ce atacurile asupra navelor și infrastructurii de export din Marea Neagră au perturbat livrările din Rusia și Ucraina, relatează Agerpres.

Importatorii asiatici de grâu se reorientează către furnizori din Australia și Argentina, în condițiile în care livrările din regiunea Mării Negre sunt afectate de atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare. Potrivit unor traderi citați de Reuters, cel puțin o jumătate de milion de tone de grâu au fost cumpărate recent pentru a acoperi necesarul urgent al procesatorilor din Asia.

Indonezia, al doilea cel mai mare cumpărător de grâu din lume, se numără printre țările care depind în mare măsură de importuri pentru a acoperi consumul intern. Traderii spun că importatorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru a găsi surse alternative.

„Au existat tranzacții în vrac în ultimele 10 zile pentru grâu australian, dar și argentinian, pentru a satisface nevoile urgente”, a declarat pentru Reuters un trader din Singapore, care lucrează pentru o companie internațională ce furnizează grâu firmelor de procesare din regiune.

- articolul continuă mai jos -

„Importatorii caută să găsească furnizori alternativi la cerealele care nu au mai venit din Rusia și Ucraina”, a adăugat acesta.

Grâul din Australia și Argentina, mai scump

Traderii consultați de Reuters au indicat prețuri de aproximativ 315-330 de dolari pe tonă, inclusiv cost și navlu, pentru grâul australian. Grâul argentinian a fost tranzacționat la aproximativ 310-315 dolari pe tonă.

Prin comparație, pentru cea mai mare parte a grâului provenit din regiunea Mării Negre, cu livrare în august și septembrie, importatorii asiatici au plătit între 260 și 280 de dolari pe tonă.

Diferența de preț reflectă presiunea exercitată asupra pieței de întârzierile și incertitudinile privind livrările din Rusia și Ucraina.

Importatorii de grâu din mai multe regiuni se confruntă cu o ofertă mai limitată, după ce atacurile asupra porturilor și navelor au perturbat activitatea terminalelor de cereale din Marea Neagră. În plin sezon de export, exportatorii au fost nevoiți să amâne sau să anuleze încărcarea unor nave.

Prețurile grâului au crescut puternic

Presiunile asupra livrărilor s-au reflectat și pe piețele futures. De la sfârșitul lunii iunie, cotațiile futures de referință la grâu de la Bursa din Chicago au crescut cu aproximativ 35%.

Creșterea a fost alimentată în principal de deficitul de livrări din Marea Neagră, în timp ce prețurile grâului au urcat și la exportatorii rivali, printre care Argentina, Australia și Statele Unite.

Marți, cotația grâului la CBOT a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, după ce Moscova a respins un moratoriu privind atacurile în regiunea Mării Negre și a lansat atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene.

Asia riscă să nu primească toate cantitățile contractate

Potrivit Reuters, procesatorii de cereale din Asia au rezervat între 2 și 2,5 milioane de tone de grâu din regiunea Mării Negre pentru livrare în perioada iulie-septembrie. Cantitatea reprezintă aproximativ 30%-50% din necesarul de import al regiunii în această perioadă.

Întârzierile tot mai mari ale transporturilor au amplificat însă temerile că o parte dintre aceste cantități nu vor ajunge la cumpărători la timp.

Pe lângă Indonezia, printre principalii cumpărători asiatici de grâu din regiunea Mării Negre se numără Bangladesh, Vietnam, Malaysia, Thailanda și Sri Lanka. Pentru aceste piețe, perturbarea fluxurilor comerciale poate însemna costuri mai mari de aprovizionare, pe măsură ce procesatorii caută grâu de la furnizori aflați la distanțe mai mari.