VIDEO | Axa intestin-creier: cum comunică sistemul digestiv cu creierul / Dr. Cătălina Hogea, medic psihiatru: „Nervul vag aduce informații de la creier către intestin, dar și de la intestin către creier. Digestia, ca și proces, este un mecanism modulat de acest nerv”

06 sept. 2026, Fântâna de sănătate
Foto: G4Food
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Intestinul și creierul comunică permanent, prin mai multe mecanisme, iar starea sistemului digestiv poate avea legătură cu modul în care ne simțim. Dr. Cătălina Hogea explică, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, rolul nervului vag și al microbiomului în această relație.

Relația dintre intestin și creier este una complexă. Potrivit dr. Cătălinei Hogea, cele două sisteme comunică atât prin intermediul unor metaboliți eliberați de intestin în circulația sanguină, cât și prin nervul vag.

Nervul vag transmite informații în ambele direcții, de la creier către intestin și de la intestin către creier. El are un rol important inclusiv în modul în care se desfășoară digestia.

Procesul digestiv este influențat de starea în care ne aflăm. Medicul explică faptul că digestia se produce într-o stare de relaxare, în timp ce stresul poate influența funcționarea sistemului digestiv.

Microbiomul intestinal are, la rândul său, legătură cu sănătatea organismului și cu imunitatea. Fibrele reprezintă o componentă importantă pentru sistemul intestinal și pentru microorganismele care trăiesc în intestin.

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Legătura dintre cele două sisteme poate fi observată și în situații obișnuite. În perioade de anxietate sau înaintea unui examen ori a unei întâlniri, emoțiile pot fi resimțite la nivelul stomacului.

Potrivit medicului, conștientizarea acestei legături poate ajuta la reglarea reacțiilor organismului. Tehnicile prin care sistemul nervos este adus într-o stare de siguranță pot influența inclusiv senzațiile digestive asociate stresului.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.

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