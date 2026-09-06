Peste 10 autocare cu turiști au ajuns în acest weekend în Jurilovca, județul Tulcea, după ce oamenii au fost informați că aici are loc Festivalul Borșului Lipovenesc. Evenimentul nu este organizat în 2026, potrivit primarului comunei, Eugen Ion, care susține că informațiile false au circulat pe rețelele sociale și pe site-urile unor agenții de turism. Edilul afirmă că unii turiști au ajuns la festival după ce au întrebat ChatGPT dacă evenimentul are loc.

Primarul Eugen Ion a relatat, într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook, situația întâlnită în acest weekend în Jurilovca. Potrivit sursei citate, încă de la primele ore ale dimineții au început să sosească autocare și numeroase autoturisme cu turiști care credeau că vor participa la Festivalul Borșului Lipovenesc.

„Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca NU are loc anul acesta”, precizează edilul.

Primăria nu a anunțat organizarea evenimentului, iar autoritățile locale susțin că, în lipsa unei comunicări oficiale, festivalul nu trebuia considerat programat.

Situația a fost cu atât mai neobișnuită cu cât evenimentul este, în mod obișnuit, unul dintre principalele puncte de atracție turistică ale localității.

Potrivit primarului, mai mult de 10 autocare au ajuns în Jurilovca în acest weekend, transportând persoane care cumpăraseră excursii cu destinația festivalului.

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Agențiile de turism, acuzate că au promovat excursii fără să verifice informația

Eugen Ion afirmă că, încă de la începutul verii, pe rețelele sociale au apărut afișe prin care agenții de turism promovau excursii la Festivalul Borșului Lipovenesc din Jurilovca.

Datele prezentate în aceste materiale erau diferite. Unele indicau sfârșitul lunii august, altele începutul sau mijlocul lunii septembrie.

Primarul spune că nicio agenție nu a contactat inițial Primăria Jurilovca pentru a verifica dacă festivalul este programat și care este data acestuia.

„Respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turiști aici”, a transmis edilul, calificând situația drept o înșelătorie.

Potrivit acestuia, reprezentanții Primăriei au contactat pe parcursul verii mai multe agenții și le-au cerut să înceteze promovarea excursiilor asociate unui eveniment care nu urma să aibă loc.

Unele agenții și-ar fi cerut scuze și au renunțat la excursii. Altele au eliminat ofertele fără să își ceară scuze. Primarul afirmă însă că au existat și operatori care au susținut că festivalul urma să aibă loc deoarece informația apărea „pe internet”.

Unii turiști spun că au întrebat ChatGPT dacă festivalul are loc

În cazul turiștilor care au venit pe cont propriu, autoritățile locale au încercat să afle de unde au obținut informația despre festival.

Potrivit relatării primarului, răspunsul cel mai des întâlnit a fost că informația fusese văzută pe rețelele sociale. Unii dintre turiști au spus însă că au apelat la inteligența artificială și au întrebat ChatGPT dacă Festivalul Borșului Lipovenesc din Jurilovca se desfășoară în acest an.

Primarul susține că autoritățile locale au făcut propriul test și au primit un răspuns afirmativ, potrivit căruia festivalul ar fi trebuit să se desfășoare în weekendul 4-5 septembrie 2026.

În postarea sa, Eugen Ion reproduce și o explicație atribuită ulterior ChatGPT, potrivit căreia răspunsul greșit ar fi fost influențat de informațiile publicate de agenții de turism și de pagini automate de evenimente.

Problema este una reală în cazul sistemelor de inteligență artificială generativă: acestea pot produce răspunsuri care sună convingător, dar care conțin informații incorecte, mai ales atunci când sursele disponibile sunt incomplete, contradictorii sau neactualizate.