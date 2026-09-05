Fâșiile albe care rămân pe banană după ce îndepărtăm coaja sunt adesea aruncate, din cauza texturii lor. Acestea au însă un rol important în dezvoltarea fructului și conțin fibre și nutrienți care pot face parte din alimentație, conform Mediafax.

Bananele sunt printre cele mai consumate fructe, însă un detaliu este trecut cu vederea atunci când le curățăm. Fibrele albe care aderă la pulpa fructului sunt îndepărtate aproape automat de mulți oameni.

Aceste structuri sunt cunoscute în botanică drept floem, țesut vegetal care contribuie la transportul nutrienților în timpul dezvoltării fructului.

De ce apar fibrele albe pe banană

Floemul are un rol esențial în creșterea plantei. Prin intermediul acestui țesut sunt transportate substanțe nutritive și produși rezultați în urma fotosintezei către diferite părți ale plantei.

În cazul bananei, aceste fibre rămân vizibile pe suprafața pulpei după îndepărtarea cojii. Ele contribuie la dezvoltarea și maturizarea fructului.

Deși textura lor poate fi neplăcută pentru unele persoane, nu există un motiv pentru care aceste fibre să fie îndepărtate din punct de vedere nutrițional.

- articolul continuă mai jos -

Ce nutrienți se găsesc în aceste fibre

Fibrele bananei fac parte din țesutul fructului și pot contribui la aportul de fibre alimentare. Banana în sine furnizează, printre altele, potasiu, vitamina B6 și magneziu, nutrienți implicați în funcționarea normală a sistemului nervos și muscular și în metabolismul energetic.

Totuși, afirmațiile potrivit cărora fibrele albe ar avea o concentrație „extrem de mare” de vitamine și minerale sau că ar produce efecte speciale asupra colesterolului și glicemiei trebuie privite cu prudență. Nu există motive solide pentru a considera aceste fibre un aliment cu proprietăți distincte față de restul bananei.

Pot fi consumate fără probleme

Fibrele albe pot fi consumate împreună cu pulpa fructului. Îndepărtarea lor este o chestiune de preferință legată în principal de textură, nu o necesitate pentru consumul bananei.

În plus, nu există dovezi că vârful bananei ar fi toxic sau periculos, o idee care a circulat mult timp pe internet fără o bază științifică.

Prin urmare, dacă textura nu deranjează, fâșiile albe pot rămâne pur și simplu pe fruct și pot fi consumate odată cu banana.