Un proprietar de bar din Sottomarina, localitate din Chioggia, lângă Veneția, a ajuns la a patra spargere în decurs de un an. După ce hoții i-au furat pentru a doua oară mașina de feliat, bărbatul a decis să le transmită un mesaj neobișnuit: este dispus să o cumpere înapoi și chiar să le ofere un loc de muncă, potrivit publicației La Repubblica, citată de G4Media.

În noaptea dintre 30 și 31 august, hoții au pătruns în Bar Mora și au plecat cu a doua mașină de feliat cumpărată de proprietar în mai puțin de un an. Prima fusese furată în septembrie 2025 și înlocuită abia în luna mai a acestui an.

De această dată, din local au mai dispărut înghețată din congelator, bomboane din vitrina de pe tejghea și o sticlă de whisky scoțian. Pentru Matteo Boscolo Bragadin, proprietarul barului, repetarea furtului a fost momentul în care a decis să se adreseze direct celui care i-a spart localul.

„Ți-o cumpăr înapoi, la același preț ca și când ar fi nouă”

Pe un afiș, proprietarul a scris un mesaj adresat hoțului: „Ți-o cumpăr înapoi, la același preț ca și când ar fi nouă. Dacă eu nu mai lucrez, tu nu vei mai găsi nimic de furat. Dacă ai nevoie de bani, îți pot oferi un loc de muncă”.

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Boscolo Bragadin spune că mesajul a avut și rolul de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă comercianții din zonă. Afacerea este sezonieră, iar proprietarul susține că în Chioggia au loc frecvent acte de vandalism și furturi care vizează localuri și alte mici afaceri.

Mesajul a fost publicat și pe rețelele sociale, alături de o mărturisire mai amplă care începe cu „Dragă prieten, îți scriu” și se termină cu o invitație neașteptată: „Dacă treci pe aici, îți fac cinste cu o cafea”.

Proprietarul crede că este vorba despre aceiași hoți

Matteo Boscolo Bragadin este convins că cele patru spargeri din ultimele 12 luni au fost comise de aceleași persoane. El spune că hoții par să caute de fiecare dată aceleași produse: înghețată, băuturi răcoritoare și bere.

„Vinul nu îi interesează: din cincisprezece cutii, nu au luat niciuna”, afirmă proprietarul.

În relatarea sa, el menționează și un zvon local, pe care precizează că nu l-a verificat, referitor la persoane despre care s-ar fi spus în trecut că au fost implicate în astfel de infracțiuni. Informația urmează să fie verificată de autorități.

În cazul celei mai recente spargeri a apărut și un blogger local. Potrivit proprietarului, acesta ar fi strâns fotografii, nume și numărul de înmatriculare al vehiculului folosit în timpul furtului și le-ar fi transmis carabinierilor. Boscolo Bragadin spune însă că nu a verificat personal informația și că autoritățile trebuie să stabilească dacă probele sunt reale și utile anchetei.

„În vremurile noastre nu mai suni la carabinieri, ci îl anunți pe blogger”, a comentat el, cu amărăciune.

O clientă i-a oferit gratuit o mașină de feliat

După furt, proprietarul a reușit să înlocuiască rapid produsele care se vând cel mai repede, inclusiv înghețata. Pentru mașina de feliat a găsit o soluție temporară, urmând să împrumute una de la prieteni.

Situația a avut însă și o reacție neașteptată din partea unei cliente. O femeie a venit la bar și i-a spus că are o mașină de feliat pe care nu o folosește și că este dispusă să i-o ofere gratuit. Proprietarul spune că a fost atât de surprins încât nu a știut cum să răspundă altfel decât oferindu-i o cafea.

Pentru Bar Mora, fiecare astfel de incident înseamnă însă un cost suplimentar. Proprietarul spune că afacerea are 43 de ani și funcționează cu marje reduse. Este și una dintre ultimele săli de dans rămase pe litoralul Adriatic, iar cursurile de dans nu mai sunt rentabile de aproximativ doi ani.

„Încercăm doar să supraviețuim”, spune el, explicând că fiecare furt sau act de vandalism adaugă o povară economică și morală.

Se așteaptă deja la o nouă spargere

Cel mai neobișnuit aspect al poveștii este că proprietarul spune că nu exclude ca hoții să revină.

„În următoarele două săptămâni mă aștept la un alt furt. Sper doar că zgomotul mediatic îi va face să renunțe”, afirmă el.

Nici securizarea localului nu este simplă. O ușă trebuie să rămână accesibilă pentru proprietar, iar acesta spune că nu a găsit încă o soluție care să îi permită accesul lui, dar să împiedice intrarea altor persoane.

În aceste condiții, încuietoarea rămâne aceeași. Proprietarul preferă ca hoții să o deschidă fără să spargă geamul mare al localului, care are aproximativ patru metri pe patru. În caz contrar, paguba financiară ar fi însoțită, spune el, și de sentimentul de umilință provocat de distrugerea localului.