Cafeaua s-a scumpit, iar schimbările se văd și în comportamentul consumatorilor. David Pahomi, barista și trainer la Meron și campion național Cup Tasters 2026, a vorbit pentru G4Food despre felul în care scumpirile au început să se simtă în cafenelele de specialitate și despre motivul pentru care tot mai mulți oameni aleg să-și prepare cafeaua acasă.

Oamenii nu au renunțat la cafea, dar merg mai rar la cafenea

Potrivit datelor INS, cafeaua s-a scumpit cu 15,02% în august 2026 față de august 2025. În cafenele, spune David Pahomi, schimbarea nu înseamnă neapărat că oamenii au renunțat la cafea, ci că și-au modificat frecvența consumului.

„Consumul de cafea nu neapărat a scăzut, dar da, se simte și în cafenele, pentru că oamenii poate nu mai vin în fiecare zi, poate vin de două-trei ori pe săptămână, în loc să vină în fiecare zi. Și atunci, bineînțeles, se simte. Dar în același timp, lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă.”

Cafeaua din cafenea ajunge în bucătăria de acasă

O parte dintre consumatori nu renunță la cafeaua de specialitate, ci duc experiența acasă. După ce încep să descopere diferențele dintre cafele, metodele de preparare și echipamentele folosite, unii ajung să investească în propriul setup.

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„Odată după ce mergi pe partea de cafea de specialitate, începi să înveți, începi să vezi ce înseamnă cafeaua, cum se prepară, ce echipament ai nevoie și atunci începi să-ți faci și acasă.”

David Pahomi spune că întrebările venite din partea clienților arată această schimbare.

„Oamenii ne întreabă ce echipamente să-și cumpere, cum să-și prepare cafeaua acasă, ce râșniță să-și ia, ce metodă să folosească. Și atunci, cumva, începe să se creeze o comunitate în jurul cafelei, nu mai e doar mersul la cafenea, băut cafeaua și plecat.”

Scumpirile schimbă frecvența, nu neapărat pasiunea pentru cafea

Pentru David Pahomi, faptul că oamenii aleg să prepare mai multă cafea acasă nu înseamnă automat că interesul pentru cafeaua de specialitate scade.

„Învață să-și facă cafeaua acasă, încep să înțeleagă mai mult ce beau și asta ajută la creșterea comunității de cafea.”

Cafeaua de specialitate presupune însă mai mult decât cumpărarea unor boabe mai scumpe. Fiecare etapă poate influența rezultatul final, de la fermier până la prepararea propriu-zisă.

„Fiecare pas în lumea asta a cafelei de specialitate contează. De la fermier, de la cum este cultivată cafeaua, cum este procesată, cum este prăjită, cum este preparată. Dacă unul dintre pași este făcut prost, poți să strici o cafea foarte bună.”

Ce înseamnă, de fapt, să prepari o cafea bună acasă

Odată ajunși să prepare cafeaua acasă, consumatorii trebuie să învețe și partea tehnică. David Pahomi explică de ce o cafea bună poate fi compromisă în timpul preparării.

„Poți să ai o cafea foarte bună și să o prepari prost și atunci să nu mai înțelegi nimic din ea. Trebuie să existe un echilibru între temperatură, măcinătură, cantitate, timp. E o chimie întreagă.”

Pentru barista, tocmai acest proces de învățare poate transforma consumul de cafea într-o experiență diferită.