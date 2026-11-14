VIDEO | Cum încearcă industria HoReCa să atragă tinerii pe piața muncii. 46 de participanți au obținut certificări de barman și barista, iar cinci au fost deja angajați

14 nov. 2026, HoReCa
VIDEO | Cum încearcă industria HoReCa să atragă tinerii pe piața muncii. 46 de participanți au obținut certificări de barman și barista, iar cinci au fost deja angajați
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

 

România are cea mai ridicată rată a tinerilor care nu sunt angajați și nu urmează cursuri de educație sau formare profesională din Uniunea Europeană. În acest context, un program derulat de Coca-Cola HBC România și Asociația The Social Incubator încearcă să apropie tinerii de piața muncii prin cursuri de specializare pentru meseriile de barman și barista. În cea de-a treia ediție a programului Barmasters Empowered, 46 dintre cei 60 de participanți ajunși în etapa de formare au obținut certificări profesionale, iar cinci au fost angajați în industria HoReCa.

Potrivit datelor Eurostat, 19,2% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu erau angajați și nu participau la educație sau formare profesională în 2025. Procentul este mai mare decât media Uniunii Europene, de 11%, România înregistrând astfel cea mai ridicată rată NEET din blocul comunitar.

Programul Barmasters Empowered face parte din inițiativa „La TINEri este Puterea” și urmărește să ofere tinerilor acces la pregătire profesională, mentorat și oportunități de angajare în industria ospitalității.

120 de tineri au participat la program în 2026

Cea de-a treia ediție a programului a inclus 120 de tineri din Botoșani, Bacău, Focșani, București și Giurgiu. Aceștia au participat la sesiuni de consiliere vocațională, iar 60 dintre ei au fost selectați pentru cursurile de specializare: 40 pentru barista și 20 pentru barman.

Potrivit reprezentanților programului, selecția a inclus scrisori motivaționale și sesiuni individuale de consiliere vocațională.

„Cu ajutorul ambasadorilor noștri, îi pregătim să devină barmani și barista. Și nu ne oprim aici. Închidem ciclul și îi ducem în direcția potrivită și îi angajăm la partenerii noștri din HoReCa”, a explicat Diana Curtea, Customer Sustainability Partner în cadrul Coca-Cola HBC România.

Cursurile sunt organizate prin intermediul unor companii acreditate. Pregătirea pentru meseria de barman durează patru luni și este certificată de Ministerul Muncii, în timp ce cursul de barista oferă o certificare internațională SCA (Specialty Coffee Association).

Pregătirea include atât teorie, cât și practică. În cazul cursului de barman, aproximativ o lună și jumătate este alocată pregătirii teoretice, restul perioadei fiind dedicat activităților practice.

Tinerii au participat și la stagii de practică în locații partenere din industria HoReCa, unde au putut observa activitatea personalului și au exersat utilizarea echipamentelor specifice.

Rata de promovare a certificărilor a ajuns la 76,6%

Din cei 60 de tineri care au urmat cursurile de specializare în ediția din 2026, 46 au obținut certificări profesionale. Mai exact, 31 de participanți la cursul de barista au obținut certificarea internațională SCA, iar 15 au promovat examenul de barman acreditat de Ministerul Muncii.

Rata de promovare a ajuns la 76,6%, față de 56% în ediția precedentă, potrivit datelor comunicate de organizatori.

În total, programul a ajuns la 290 de participanți în cele trei ediții desfășurate în perioada 2024-2026. Dintre tinerii care au obținut certificări în ediția din acest an, cinci au fost deja angajați în industria HoReCa.

Reprezentanții programului susțin că obiectivul nu este limitarea oportunităților de angajare la locațiile partenere Coca-Cola HBC, ci facilitarea accesului tinerilor la piața muncii. După finalizarea cursurilor, sunt organizate interviuri în locațiile partenere, însă absolvenții sunt liberi să accepte și alte oportunități profesionale.

Tinerii descoperă meserii și își caută o direcție profesională

Pentru participanți, programul înseamnă și contactul direct cu un domeniu în care nu știau dacă își doresc să lucreze.

George Vlăduț Picotici, elev la Liceul „Nicolae Cartojan” din Giurgiu, spune că l-a impresionat disponibilitatea trainerilor de a le explica în detaliu activitățile din domeniul ospitalității.

„Nu sunt încă decis, dar aș merge pe această direcție, mi se pare frumoasă și în același timp benefică. Și chiar dacă nu aș face o carieră din asta, sigur m-ar ajuta în viitor”, a povestit acesta.

Un alt participant, Marian-Adrian Crăciun, spune că experiența l-a ajutat să înțeleagă mai bine ce presupune munca într-o cafenea și cât de importante sunt comunicarea și interacțiunea cu oamenii.

„Am învățat cum se face cafeaua, cum se prepară un cappuccino și am învățat, cel mai important, că aceasta este o meserie frumoasă, care te pune în situația de a interacționa cu lumea. Trebuie să fii fericit, trebuie să fii pozitiv cu lumea”, a explicat tânărul.

Acesta spune că ia în calcul o carieră în HoReCa, în special în domeniul cafenelelor.

Coca-Cola HBC vrea să sprijine 6.000 de tineri în 2026

Potrivit lui Cristian Moldovan, Corporate Affairs & Sustainability Director la Coca-Cola HBC România, programul răspunde atât dificultăților întâmpinate de tinerii care încearcă să intre pe piața muncii, cât și nevoii de personal calificat semnalate de operatorii din industria HoReCa.

„Clienții noștri din HoReCa îmi spuneau că au nevoie de forță de muncă, că le veneau foarte mulți tineri sau adulți și care plecau foarte repede și nu aveau forță de muncă calificată. Așa că ne-am gândit că împreună să schimbăm asta”, a declarat acesta.

Barmasters Empowered face parte din proiectul „La TINEri este Puterea”, adaptarea locală a inițiativei globale #YouthEmpowered, implementată în România din 2017.

Pentru 2026, Coca-Cola HBC România și-a propus să sprijine 6.000 de tineri în dezvoltarea competențelor necesare angajării, cu 500 mai mulți decât în anul precedent. La nivel global, inițiativa #YouthEmpowered urmărește să ajungă la peste trei milioane de tineri până în 2035.

Programul este derulat în parteneriat cu Asociația The Social Incubator, organizație care oferă servicii de consiliere, formare profesională și sprijin pentru integrarea socială și profesională a tinerilor din medii vulnerabile.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
12 nov.
La Hanul Ancuței vinul a fost mire, mâncarea mireasă și cei mai buni din industria ospitalității chemați să verifice potrivirea de caracter. Totul la Concursul Național Maître d’Hotel, Trofeul „Marian Bugan”
La Hanul Ancuței vinul a fost mire, mâncarea mireasă și cei mai buni din industria ospitalității chemați să verifice potrivirea de caracter. Totul la Concursul Național Maître d’Hotel, Trofeul „Marian Bugan”
HoReCa
12 nov.
VIDEO | Șeful DSV Iași: „Restaurantele nu au mai puțini clienți pentru că oferă produse mai slabe, ci pentru că oamenii nu mai au bani”
VIDEO | Șeful DSV Iași: „Restaurantele nu au mai puțini clienți pentru că oferă produse mai slabe, ci pentru că oamenii nu mai au bani”
HoReCa
11 nov.
Santorini vrea turiști și iarna / Vinul, gastronomia și cultura, noua strategie a insulei / Românii, între principalele piețe europene
Santorini vrea turiști și iarna / Vinul, gastronomia și cultura, noua strategie a insulei / Românii, între principalele piețe europene
HoReCa
11 nov.
VIDEO | Radu Tănase, HORA: „Industria HoReCa din România nu este pierdută” / Ce schimbări cer antreprenorii și cum s-a schimbat relația cu autoritățile
VIDEO | Radu Tănase, HORA: „Industria HoReCa din România nu este pierdută” / Ce schimbări cer antreprenorii și cum s-a schimbat relația cu autoritățile
HoReCa
11 nov.
Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă
Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă
Recomandări
Mediafax
Ciocolata românească a dat lovitura la nivel MONDIAL! Trei sortimente, premiate internațional
G4Media
„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
Economedia
EXCLUSIV | Noul portal ANAF va fi lansat parțial pe 26 noiembrie
Mediafax Italia
Ce să pui în dulap ca să scapi de umezeală și mucegai
Mediafax Spania
De ce trebuie să aștepți 10 minute după ce torni ulei de măsline pe roșii?!
CSID
Electronicele vechi pe care mulți le păstrează prin casă pot ascunde metale prețioase. Unde se găsește aurul și de ce nu ar trebui aruncate la gunoi
CSID
Superstiţii la Lăsata secului, ultima zi „de dulce“ înainte de Postul Crăciunului. Cum aduci sporul în casă și ce e interzis să faci pe 14 noiembrie

Cele mai noi articole

VIDEO | Putem produce hrană cu mai puțină energie și mai puține substanțe chimice? David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Soluțiile mici pot avea un impact mare dacă sunt replicate”
VIDEO | Putem produce hrană cu mai puțină energie și mai puține substanțe chimice? David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Soluțiile mici pot avea un impact mare dacă sunt replicate”
VIDEO | Mircea Matei, director general LacertA: Următoarea provocare a industriei viticole din România este investiția în brand. Deficitul comercial vine, de fapt, din brand
VIDEO | Mircea Matei, director general LacertA: Următoarea provocare a industriei viticole din România este investiția în brand. Deficitul comercial vine, de fapt, din brand
VIDEO | Chef Vlad Pădurescu (Kané), despre viitorul gastronomiei românești: „Nu trebuie să ne întrebăm cum este, ci cum va fi” / Trauma farfuriilor goale, sarmale crude și fructe exotice cultivate la Dăbuleni
VIDEO | Chef Vlad Pădurescu (Kané), despre viitorul gastronomiei românești: „Nu trebuie să ne întrebăm cum este, ci cum va fi” / Trauma farfuriilor goale, sarmale crude și fructe exotice cultivate la Dăbuleni
VIDEO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Peste două milioane de luminițe și o suprafață record de 27 de hectare sub tema „Tărâmul Elfilor”
VIDEO | S-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Peste două milioane de luminițe și o suprafață record de 27 de hectare sub tema „Tărâmul Elfilor”
Focar de rabie în Vrancea. Virusul a fost depistat la o vulpe găsită moartă în curtea unei gospodării
Focar de rabie în Vrancea. Virusul a fost depistat la o vulpe găsită moartă în curtea unei gospodării