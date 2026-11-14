România are cea mai ridicată rată a tinerilor care nu sunt angajați și nu urmează cursuri de educație sau formare profesională din Uniunea Europeană. În acest context, un program derulat de Coca-Cola HBC România și Asociația The Social Incubator încearcă să apropie tinerii de piața muncii prin cursuri de specializare pentru meseriile de barman și barista. În cea de-a treia ediție a programului Barmasters Empowered, 46 dintre cei 60 de participanți ajunși în etapa de formare au obținut certificări profesionale, iar cinci au fost angajați în industria HoReCa.

Potrivit datelor Eurostat, 19,2% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu erau angajați și nu participau la educație sau formare profesională în 2025. Procentul este mai mare decât media Uniunii Europene, de 11%, România înregistrând astfel cea mai ridicată rată NEET din blocul comunitar.

Programul Barmasters Empowered face parte din inițiativa „La TINEri este Puterea” și urmărește să ofere tinerilor acces la pregătire profesională, mentorat și oportunități de angajare în industria ospitalității.

120 de tineri au participat la program în 2026

Cea de-a treia ediție a programului a inclus 120 de tineri din Botoșani, Bacău, Focșani, București și Giurgiu. Aceștia au participat la sesiuni de consiliere vocațională, iar 60 dintre ei au fost selectați pentru cursurile de specializare: 40 pentru barista și 20 pentru barman.

Potrivit reprezentanților programului, selecția a inclus scrisori motivaționale și sesiuni individuale de consiliere vocațională.

„Cu ajutorul ambasadorilor noștri, îi pregătim să devină barmani și barista. Și nu ne oprim aici. Închidem ciclul și îi ducem în direcția potrivită și îi angajăm la partenerii noștri din HoReCa”, a explicat Diana Curtea, Customer Sustainability Partner în cadrul Coca-Cola HBC România.

Cursurile sunt organizate prin intermediul unor companii acreditate. Pregătirea pentru meseria de barman durează patru luni și este certificată de Ministerul Muncii, în timp ce cursul de barista oferă o certificare internațională SCA (Specialty Coffee Association).

Pregătirea include atât teorie, cât și practică. În cazul cursului de barman, aproximativ o lună și jumătate este alocată pregătirii teoretice, restul perioadei fiind dedicat activităților practice.

Tinerii au participat și la stagii de practică în locații partenere din industria HoReCa, unde au putut observa activitatea personalului și au exersat utilizarea echipamentelor specifice.

Rata de promovare a certificărilor a ajuns la 76,6%

Din cei 60 de tineri care au urmat cursurile de specializare în ediția din 2026, 46 au obținut certificări profesionale. Mai exact, 31 de participanți la cursul de barista au obținut certificarea internațională SCA, iar 15 au promovat examenul de barman acreditat de Ministerul Muncii.

Rata de promovare a ajuns la 76,6%, față de 56% în ediția precedentă, potrivit datelor comunicate de organizatori.

În total, programul a ajuns la 290 de participanți în cele trei ediții desfășurate în perioada 2024-2026. Dintre tinerii care au obținut certificări în ediția din acest an, cinci au fost deja angajați în industria HoReCa.

Reprezentanții programului susțin că obiectivul nu este limitarea oportunităților de angajare la locațiile partenere Coca-Cola HBC, ci facilitarea accesului tinerilor la piața muncii. După finalizarea cursurilor, sunt organizate interviuri în locațiile partenere, însă absolvenții sunt liberi să accepte și alte oportunități profesionale.

Tinerii descoperă meserii și își caută o direcție profesională

Pentru participanți, programul înseamnă și contactul direct cu un domeniu în care nu știau dacă își doresc să lucreze.

George Vlăduț Picotici, elev la Liceul „Nicolae Cartojan” din Giurgiu, spune că l-a impresionat disponibilitatea trainerilor de a le explica în detaliu activitățile din domeniul ospitalității.

„Nu sunt încă decis, dar aș merge pe această direcție, mi se pare frumoasă și în același timp benefică. Și chiar dacă nu aș face o carieră din asta, sigur m-ar ajuta în viitor”, a povestit acesta.

Un alt participant, Marian-Adrian Crăciun, spune că experiența l-a ajutat să înțeleagă mai bine ce presupune munca într-o cafenea și cât de importante sunt comunicarea și interacțiunea cu oamenii.

„Am învățat cum se face cafeaua, cum se prepară un cappuccino și am învățat, cel mai important, că aceasta este o meserie frumoasă, care te pune în situația de a interacționa cu lumea. Trebuie să fii fericit, trebuie să fii pozitiv cu lumea”, a explicat tânărul.

Acesta spune că ia în calcul o carieră în HoReCa, în special în domeniul cafenelelor.

Coca-Cola HBC vrea să sprijine 6.000 de tineri în 2026

Potrivit lui Cristian Moldovan, Corporate Affairs & Sustainability Director la Coca-Cola HBC România, programul răspunde atât dificultăților întâmpinate de tinerii care încearcă să intre pe piața muncii, cât și nevoii de personal calificat semnalate de operatorii din industria HoReCa.

„Clienții noștri din HoReCa îmi spuneau că au nevoie de forță de muncă, că le veneau foarte mulți tineri sau adulți și care plecau foarte repede și nu aveau forță de muncă calificată. Așa că ne-am gândit că împreună să schimbăm asta”, a declarat acesta.

Barmasters Empowered face parte din proiectul „La TINEri este Puterea”, adaptarea locală a inițiativei globale #YouthEmpowered, implementată în România din 2017.

Pentru 2026, Coca-Cola HBC România și-a propus să sprijine 6.000 de tineri în dezvoltarea competențelor necesare angajării, cu 500 mai mulți decât în anul precedent. La nivel global, inițiativa #YouthEmpowered urmărește să ajungă la peste trei milioane de tineri până în 2035.

Programul este derulat în parteneriat cu Asociația The Social Incubator, organizație care oferă servicii de consiliere, formare profesională și sprijin pentru integrarea socială și profesională a tinerilor din medii vulnerabile.