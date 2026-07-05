Laura Savu spune că autenticitatea cântărește mai mult decât producțiile impecabile și că, de multe ori, are mai multă încredere într-un utilizator cu câteva sute de urmăritori decât într-un creator care promovează un restaurant în cadrul unui parteneriat plătit.

Recomandările din social media au devenit unul dintre cele mai importante criterii după care oamenii aleg restaurantele în care merg să mănânce, iar TikTok s-a transformat într-un adevărat ghid gastronomic pentru milioane de utilizatori.

Pentru Laura Savu, country manager TikTok România, platforma este inclusiv o sursă personală de inspirație atunci când călătorește sau caută locuri noi în care să mănânce.

Invitată în podcastul Disputandum de la G4Food, aceasta a povestit că preferă recomandările autentice ale oamenilor obișnuiți și că nu este atrasă de materialele excesiv de elaborate sau de promovările evidente.

„TikTok a devenit o sursă de informare pentru mine”

Pasionată de gastronomie și de descoperirea unor locuri noi, Laura Savu spune că salvează constant videoclipuri cu restaurante pe care își dorește să le viziteze.

- articolul continuă mai jos -

„TikTok-ul și prin perspectiva job-ului a devenit o sursă de informare pentru mine.

Mie îmi plac foarte mult restaurantele, indiferent de țară. Și atunci în videourile mele salvate am foarte multe restaurante de genul.

Îmi place perspectiva asta super autentică a unui om random pe care nu-l cunosc, care a fost acolo.

Îmi place ceea ce văd și sunt dispusă să încerc.

Am avut foarte multe locații, inclusiv în România, în care m-am dus doar pentru că văzusem un video pe TikTok.”

Fenomenul nu este unul izolat. Tot mai mulți consumatori aleg restaurante, cafenele sau destinații de vacanță după recomandările descoperite în social media, iar experiențele personale ale utilizatorilor au devenit o formă modernă de recomandare între prieteni.

De ce au mai mult succes recomandările oamenilor obișnuiți

Spre deosebire de reclamele clasice sau de materialele foarte elaborate, Laura Savu spune că preferă conținutul care pare autentic și natural.

„Nu-mi plac cele care sunt polished. Nu-mi place să văd un video de la un creator care are un parteneriat plătit cu restaurantul respectiv.

Nu mi se mai pare la fel de autentic.”

În opinia sa, credibilitatea vine tocmai din faptul că persoana care face recomandarea nu are un interes comercial evident și vorbește sincer despre propria experiență.

„Prefer să văd un cont care are 300 de followeri, dar care a creat un video decent din punct de vedere al imaginii și al poveștii.”

Această tendință confirmă o schimbare importantă în comportamentul utilizatorilor: micro-influencerii și oamenii obișnuiți pot genera uneori mai multă încredere decât creatorii cu sute de mii de urmăritori.

Ce înseamnă un videoclip autentic despre un restaurant

Pentru reprezentanta TikTok România, unul dintre cele mai eficiente formate este cel în care utilizatorii povestesc simplu și direct propria experiență.

„Îmi plac foarte mult cele care au voiceover, în care mi se povestește: «Hei, astăzi am descoperit restaurantul ăsta nou în București, am mâncat asta, asta și asta, așa arăta mâncarea, servirea a fost foarte rapidă». Genul acesta de conținut mi se pare autentic.”

În locul unor producții sofisticate, utilizatorii par să aprecieze tot mai mult recomandările sincere, filmate natural și construite în jurul experienței reale.

Social media a devenit noul „am mâncat într-un loc și trebuie să-ți povestesc”

În trecut, recomandările despre restaurante circulau între prieteni, colegi sau membri ai familiei. Astăzi, același mecanism funcționează la scară mult mai mare, prin intermediul platformelor sociale.

Un videoclip realizat de un utilizator obișnuit poate influența alegerile a mii de oameni, iar autenticitatea a devenit una dintre cele mai valoroase monede din mediul online.

Pentru industria HoReCa, mesajul este clar: oamenii nu mai caută doar imagini perfecte, ci experiențe reale, povești autentice și recomandări în care să poată avea încredere.