Un lot de budincă proteică este retras din reţeaua Lidl, din cauza identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus, care poate declanşa afecţiuni gastrointestinale, informează miercuri Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

„Reţeaua de magazine LIDL a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de budincă proteică, ca urmare a identificării prezenţei bacteriei Bacillus cereus, care poate declanşa afecţiuni gastrointestinale. Detaliile produsului vizat: Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g, producător/furnizor: Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, data durabilităţii minimale: 14.09.2026”, precizează ANSVSA într-o postare pe Facebook.

Consumatorii care au achiziţionat produse din lotul menţionat sunt rugaţi să nu le consume. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Lista spaţiilor comerciale Lidl în care s-a distribuit produsul şi detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct în reţeaua magazinelor.

ANSVSA transmite că pentru mai multe detalii, consumatorii pot contacta serviciul de asistenţă clienţi Lidl la numărul de telefon 0800.896.622 sau pe adresa de e-mail [email protected].