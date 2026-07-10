Deserturile din restaurante nu mai sunt apreciate doar pentru aspectul spectaculos. Tot mai mulți consumatori caută preparate echilibrate, cu ingrediente de calitate, mai puțin zahăr și combinații de arome care ies din tiparele clasice. Pentru cofetari, asta înseamnă mai multă creativitate, dar și o responsabilitate mai mare atunci când construiesc un desert.

Invitată într-un interviu G4Food realizat de Georgiana Ioniță Toader, Alexandra Beatrice, Pastry Chef în cadrul Stadio Hospitality Concepts, vorbește despre felul în care s-au schimbat preferințele clienților, despre ingredientele pe care le folosește și despre provocarea de a crea deserturi care să fie memorabile, fără să fie excesiv de dulci.

„Desertul trebuie să fie o experiență, nu doar ultimul fel de mâncare”

Pentru Alexandra Beatrice, procesul de creație începe întotdeauna de la o idee, o aromă sau chiar o amintire. Dar, înainte de toate, desertul trebuie să completeze experiența unei mese.

„Pornim de la o idee, de la o aromă, de la o amintire sau de la o tehnică anume. Desertul de restaurant trebuie să fie echilibrat, să nu fie foarte dulce, pentru că oaspeții noștri asta caută, iar la finalul mesei trebuie să fie o experiență, să nu plece foarte încărcați și dezamăgiți. Ultima impresie cu care oaspetele pleacă din locațiile noastre este desertul.”

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Pastry Chef-ul spune că, tocmai pentru că desertul încheie masa, el trebuie să lase o impresie plăcută și să completeze armonios întreaga experiență culinară.

„Ca pastry chef, eu sunt de părere că da, un desert bun poate impresiona o masă.”

„Consumatorii au început să fie mult mai atenți”

În ultimii ani, Alexandra Beatrice a observat o schimbare clară în preferințele clienților. Dacă în trecut accentul cădea mai ales pe deserturile foarte dulci și spectaculoase, astăzi oamenii caută preparate mai echilibrate și sunt dispuși să experimenteze.

„Consumatorul, pe partea de dulce, își schimbă gusturile. Au început să devină mult mai atenți la partea asta de deserturi și sunt și tentați să încerce lucruri noi.”

Potrivit acesteia, această schimbare îi obligă și pe cofetari să evolueze permanent și să găsească noi combinații de gusturi.

Mai puțin zahăr, mai multă atenție la ingrediente

Alexandra Beatrice spune că unul dintre lucrurile pe care le observă cel mai des este interesul tot mai mare al clienților pentru ingredientele folosite.

„Sunt diferite. Sunt mai echilibrate, mai ușoare și atenția la materia primă pe care o folosim este una mare, pentru că oaspeții caută să fie totul cât mai natural, cu un conținut mic de zahăr. Eu, de exemplu, în deserturile pe care le fac, nu folosesc atât de mult zahăr. Mă ajut de zahărul pe care ciocolata îl conține.”

În opinia sa, un desert reușit nu trebuie să impresioneze prin cantitatea de zahăr, ci prin echilibrul aromelor și calitatea ingredientelor.

„Există foarte multă disciplină, dar și foarte multă creativitate”

Deși cofetăria este o meserie în care precizia este esențială, Alexandra Beatrice spune că există suficient loc și pentru creativitate.

„Trebuie să respecți rețetele. Există foarte multă disciplină, dar în zona de creativitate gusturile te lasă să fii cât mai creativ. Combinațiile inedite și texturile și chiar și vizual, să te joci cu formele și decorul.”

Tocmai această libertate de a combina ingrediente și tehnici noi face ca fiecare desert să fie diferit.

Păstârnac, busuioc și brânză cu mucegai în deserturi

Întrebată care sunt cele mai neobișnuite ingrediente pe care le-a folosit în deserturi, Alexandra Beatrice spune că nu se teme să experimenteze.

„Am folosit păstârnac, am făcut un cheesecake cu păstârnac și fructul pasiunii, busuioc, rozmarin, cardamom, ghimbir, brânză cu mucegai. Cam astea au fost.”

Pastry Chef-ul spune că astfel de combinații sunt posibile tocmai pentru că publicul este astăzi mai curios și mai deschis către gusturi noi decât în urmă cu câțiva ani.

Interviul integral cu Alexandra Beatrice, Pastry Chef, poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food.