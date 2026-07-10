Bucătarul Alex Burcă, chef-ul restaurantului Mosafir, vorbește deschis despre starea gastronomiei românești, lipsa conceptelor autentice, review-urile lăsate de clienți, prețurile din restaurante și nevoia de educație culinară. Invitat în podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, realizat de Cosmin Dragomir pentru G4Food, acesta spune că România are ingrediente și producători buni, însă încă nu reușește să valorifice acest potențial.

Chef Alex Burcă consideră că gastronomia românească traversează o perioadă de transformare, iar restaurantele bazate pe produse locale și meniuri scurte au început să câștige teren. Chef-ul restaurantului Mosafir spune că viitorul aparține conceptelor bine definite și bucătăriilor care respectă ingredientul.

„Trendul abia începe să ajungă la noi. În Occident, restaurantele sunt deja construite în jurul unor concepte foarte clare, cu meniuri scurte și produse foarte bine făcute”, afirmă Burcă.

Chef-ul explică faptul că filosofia restaurantului Mosafir pornește de la ceea ce oferă producătorii locali, meniul fiind construit în funcție de sezon.

„Eu îmi fac meniul în funcție de ce îmi spun producătorii că vor avea. Lucrez foarte mult cu producătorul, iar partea de creativitate vine apoi în bucătărie”, spune el.

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„Avem mâncare scumpă și, în majoritatea locurilor, de nemâncat”

Una dintre cele mai dure observații ale lui Alex Burcă vizează raportul dintre preț și calitate în restaurantele din România.

„Noi avem mâncare scumpă în România. Mâncare scumpă și, în majoritatea locurilor, de nemâncat”, spune chef-ul.

El susține că mulți bucătari și oameni din industrie știu deja unde pot mânca bine și la prețuri corecte, însă consideră că piața trebuie să elimine treptat conceptele făcute exclusiv pentru profit, fără o identitate gastronomică.

Restaurantele nu trebuie să facă pe plac tuturor

Burcă spune că unul dintre cele mai mari obstacole este așteptarea unor clienți ca orice restaurant să servească toate preparatele clasice.

La Mosafir, meniul este restrâns și construit în jurul conceptului restaurantului, însă există clienți care cer pizza, carbonara sau chiar cartofi natur, deși acestea nu există în ofertă.

„Poți să faci cartofi natur, dar dacă ai construit un concept și ai muncit pentru el, nu poți să gătești la cerere orice preparat”, explică chef-ul.

România nu este încă o destinație gastronomică

Întrebat ce lipsește României pentru a deveni o destinație culinară importantă, Alex Burcă spune că este nevoie atât de promovare, cât și de implicarea autorităților.

El consideră că gastronomia românească este prezentată aproape exclusiv prin mici și sarmale, deși există mult mai multe produse și tradiții care ar putea atrage turiști.

„Ar trebui să promovăm gastronomia pe regiuni, să știe turistul că în Dobrogea găsește anumite preparate, în Maramureș altele, iar în alte zone brânzeturi sau produse specifice”, adaugă sursa menționată.

Bucătăria românească înseamnă gust

Pentru chef-ul Mosafir, identitatea gastronomiei românești poate fi rezumată simplu.

„Este o bucătărie cu foarte mult gust”, spun bucătarul.

El spune că folosirea usturoiului și intensitatea aromelor sunt elemente care diferențiază preparatele românești de multe bucătării occidentale.

Copiii ar trebui să mănânce la fel ca adulții

Spre finalul podcastului, Alex Burcă vorbește și despre educația alimentară.

Acesta consideră că școala ar trebui să includă atât educație nutrițională, cât și educație financiară, iar părinții ar trebui să-i obișnuiască pe copii cu mâncarea consumată de întreaga familie.

„Copilul trebuie să mănânce ce mănâncă și părinții la masă și să poată alege din meniul restaurantului, nu neapărat din meniul pentru copii”, spune chef-ul.

Podcastul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food.