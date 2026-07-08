ABC în bucătărie: Trucul Marthei Stewart pentru a rade lămâia perfect / Vei obține mai multă coajă și vei evita partea amară

08 iul. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie: Trucul Marthei Stewart pentru a rade lămâia perfect / Vei obține mai multă coajă și vei evita partea amară
Captura TikTok
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Coaja rasă de lămâie poate schimba complet aroma unui desert, a unei prăjituri sau chiar a unui sos. Totuși, un gest aparent banal poate face diferența dintre o aromă proaspătă și una amară.

Martha Stewart, una dintre cele mai cunoscute autoare de cărți de bucate și experte în gastronomie din Statele Unite, spune că secretul nu ține de răzătoare, ci de modul în care o folosești.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, aceasta a arătat o metodă simplă care, spune ea, face răzuirea cojii de citrice mai rapidă și mai precisă.

@marthastewart Use this trick for pie prep, the perfect garnish, and other delicious lemon dishes #lifehacks #thanksgiving #marthastewart #cooking ♬ original sound – Martha Stewart

Greșeala pe care o fac cei mai mulți

În mod obișnuit, mulți oameni țin răzătoarea cu partea zimțată orientată în sus și freacă lămâia deasupra ei.

Martha Stewart recomandă exact invers.

Ea spune că răzătoarea trebuie ținută cu partea zimțată orientată în jos, iar mișcarea trebuie făcută peste suprafața fructului. În acest fel poți vedea permanent câtă coajă ai îndepărtat și controlezi mult mai bine procesul.

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De ce funcționează această metodă

Principalul avantaj este că vezi în permanență suprafața lămâii.

Astfel, te oprești imediat ce ai îndepărtat stratul galben și eviți să ajungi la partea albă a cojii, cunoscută pentru gustul ei amar.

În plus, coaja rasă rămâne adunată pe răzătoare și poate fi transferată ușor în bol atunci când ai terminat.

Este un detaliu simplu, dar care poate face procesul mai curat și mai eficient.

De ce este important să eviți partea albă

Aroma intensă a citricelor se găsește în stratul exterior colorat al cojii, bogat în uleiuri esențiale.

Sub acesta se află partea albă, numită albedo, care are un gust pronunțat amar și poate modifica aroma preparatului dacă este răzuită în cantitate mare.

De aceea, bucătarii recomandă să îndepărtezi doar stratul foarte subțire și colorat al cojii.

Unde poți folosi coaja rasă de lămâie

Coaja de citrice este unul dintre cele mai simple ingrediente prin care poți intensifica aroma unui preparat fără să adaugi mai mult suc sau aciditate.

Poate fi folosită în:

  • checuri și prăjituri;
  • cheesecake și creme;
  • biscuiți;
  • paste;
  • risotto;
  • sosuri pentru pește;
  • salate;
  • cocktailuri și limonadă.

Aceeași metodă poate fi aplicată și pentru portocale, lime sau grepfrut.

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