Premieră la UMF Timișoara. Primul master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului obezității

10 iul. 2026, Nutriție
Premieră la UMF Timișoara. Primul master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului obezității
Sursa foto: Freepik
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Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va lansa, începând din această toamnă, primul program de master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului obezității. Inițiativa vine în contextul în care excesul ponderal afectează aproximativ 70% dintre adulții din România, iar specialiștii atrag atenția că este nevoie de o abordare multidisciplinară a acestei probleme de sănătate publică, conform G4Media.

Programul a fost inițiat de decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar. Potrivit acestuia, programe similare există doar în câteva state europene, precum Marea Britanie, Germania și Franța.

„Programul de studiu este destinat profesioniștilor în domeniul sănătății care vor să dobândească niște cunoștințe suplimentare și nu înlocuiește o specialitate sau o specializare medicală. Este gândit ca un program multidisciplinar prin care colegi din diverse specialități, care se ocupă de îngrijirea persoanelor cu obezitate, să afle mai multe despre traseul corect al pacientului, investigațiile necesare, rezultatele la care trebuie să se aștepte și măsurile complementare, precum optimizarea stilului de viață”, a explicat profesorul Bogdan Timar, citat de Radio Timișoara, prin Agenția Rador.

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Aproximativ 70% dintre adulții din România au suprapondere sau obezitate

Profesorul Bogdan Timar subliniază că lansarea programului răspunde unei nevoi reale din sistemul medical, în condițiile în care obezitatea este asociată cu numeroase afecțiuni cronice și necesită intervenția mai multor specialități.

„În România estimăm în momentul de față că aproximativ 70% din populația adultă are suprapondere sau obezitate. Prezența obezității duce la consecințe importante pentru starea de sănătate, afectând întregul organism. O persoană cu obezitate are frecvent și probleme cardiovasculare, gastroenterologice, respiratorii și din alte domenii. Este important să coordonăm această îngrijire și să oferim o abordare integrată”, a declarat acesta.

Sprijin din partea primului Centru de Management Integrat al Obezității din România

Viitorii cursanți vor beneficia și de experiența practică a Centrului de Management Integrat al Obezității din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, primul centru de acest tip deschis într-un spital public din România.

Noul program de master își propune să pregătească profesioniști capabili să coordoneze îngrijirea persoanelor cu obezitate și să integreze tratamentul medical cu intervențiile privind alimentația, activitatea fizică și schimbarea stilului de viață.

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