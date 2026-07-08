Deși internetul este plin de rețete și trucuri pentru deserturi, multe prăjituri nu ies așa cum ne-am dori din cauza unor greșeli aparent banale. De la ingredientele măsurate „din ochi” până la temperatura nepotrivită a acestora, fiecare detaliu poate influența rezultatul final.

Invitată într-un interviu G4Food, Alexandra Beatrice, Pastry Chef în cadrul Stadio Hospitality Concepts, a explicat care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când pregătesc deserturi acasă și de ce tehnica este la fel de importantă ca ingredientele.

„Nu folosim cântarul și facem totul din ochi”

Potrivit Alexandrei Beatrice, una dintre cele mai mari greșeli este faptul că mulți oameni renunță la cântarul de bucătărie și măsoară ingredientele aproximativ, bazându-se pe experiența transmisă din familie.

„Cele mai mari greșeli sunt că nu folosim un cântar de bucătărie și facem totul din ochi. Deși, în copilărie, părinții sau bunicii noștri așa făceau. Nu știu cum, făceau o magie și ieșea cozonacul.

Dar consider că trebuie respectat gramajul fiecărei rețete. În cofetărie, precizia contează foarte mult și poate face diferența dintre un desert reușit și unul care nu iese așa cum ne dorim”, explică Pastry Chef-ul.

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Tehnica este la fel de importantă ca ingredientele

Dincolo de gramaje, Alexandra Beatrice spune că foarte mulți ignoră tehnica de preparare sau ordinea pașilor, iar acest lucru influențează direct rezultatul final.

„Tehnica este foarte importantă. Ingredientele pe care le folosim sunt importante, dar și modul în care lucrăm cu ele. Contează foarte mult temperatura ingredientelor și felul în care sunt încorporate în rețetă”, spune aceasta.

În opinia sa, respectarea rețetei este esențială mai ales în cofetărie, unde fiecare ingredient are un rol precis.

Ouale trebuie scoase din frigider?

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de ouă: pot fi folosite direct din frigider sau trebuie lăsate la temperatura camerei?

Alexandra Beatrice spune că răspunsul depinde de rețeta pregătită.

„Adevărul este că ouăle pot fi folosite direct din frigider, dacă și celelalte ingrediente sunt reci. În anumite rețete, toate ingredientele trebuie să aibă aceeași temperatură. Important este să existe echilibru și să respecți cerințele rețetei”, explică aceasta.

Deserturile de restaurant pornesc de la disciplină

Deși deserturile spectaculoase par rezultatul exclusiv al creativității, Alexandra Beatrice spune că baza lor este disciplina.

„Trebuie să respecți rețetele. Există foarte multă disciplină, dar în zona de creativitate gusturile te lasă să fii cât mai creativ. Combinațiile inedite, texturile și chiar partea vizuală îți permit să te joci cu formele și decorul”, afirmă Pastry Chef-ul.

Ea spune că fiecare desert trece printr-un proces atent de testare înainte de a ajunge în meniul unui restaurant.

„Un desert trebuie să fie o experiență”

Dincolo de aspectul spectaculos, scopul unui desert este să încheie masa într-un mod memorabil.

„Pornim de la o idee, de la o aromă, de la o amintire sau de la o tehnică anume. Desertul de restaurant trebuie să fie echilibrat, să nu fie foarte dulce, pentru că oaspeții asta caută. La finalul mesei trebuie să fie o experiență și să nu plece foarte încărcați sau dezamăgiți”, spune Alexandra Beatrice.

Potrivit acesteia, tocmai de aceea deserturile din restaurante sunt gândite diferit față de cele clasice.

„Sunt mai echilibrate și mai ușoare. Atenția la materia primă este foarte mare, pentru că oamenii caută produse cât mai naturale și cu un conținut mai redus de zahăr. Eu, de exemplu, în deserturile pe care le fac nu folosesc atât de mult zahăr și mă ajut de zahărul pe care îl conține deja ciocolata”, explică Pastry Chef-ul.

Interviul integral cu Alexandra Beatrice poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food.