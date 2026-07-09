Micul dejun este considerat de mulți cea mai importantă masă a zilei și momentul în care își încarcă organismul cu diverse alimente. Opțiunile par variate și, în viziunea majorității, sănătoase: de la iaurt cu cereale și fructe, până la pâine prăjită cu ou și avocado. Cu toate acestea, mulți oameni trăiesc cu o impresie greșită, anunță ABC.

Diego Suárez, un cunoscut expert în longevitate, trage un semnal de alarmă și critică dur cele mai comune alimente cu care ne începem ziua. El susține ferm că ceea ce mâncăm dictează ritmul în care îmbătrânim și că, pentru a trăi mai mult și mai bine, avem nevoie în primul rând de o ghidare nutrițională corectă.

Cele trei „otrăvuri” de la micul dejun pe care le oferim și copiilor

„Există trei tipuri de mic dejun care sunt cele mai rele posibil și, din păcate, părinții le oferă în fiecare dimineață copiilor lor”, afirmă Diego Suárez. Acesta clasifică trei produse extrem de populare ca fiind adevărate capcane pentru sănătate:

Granola și muesli-ul procesat: Deși sunt promovate ca fiind ideale în diete, expertul avertizează că acestea sunt „pline de zahăr”. Consumul lor provoacă un vârf brutal de glucoză în sânge, iar după doar două ore organismul va intra în colaps, cerând din nou cafea sau ceva dulce.

Cerealele de porumb expandat: Create inițial de frații Kellogg cu scopul de a purifica organismul și de a reduce impulsurile sexuale printr-o dietă bogată în carbohidrați, fără carne și grăsimi, cerealele de astăzi (porumb expandat cu zahăr) sunt numite de Suárez „cel mai mare venin pe care îl poți consuma”.

Biscuiții de orice fel: Aceștia sunt extrem de prezenți în meniurile familiilor, fiind adesea consumați cu lapte. Suárez este categoric: „Sunt perfecți dacă tot ce îți dorești este să provoci inflamație în organism, să dezvolți ficat gras și o dependență uriașă de zahăr”.

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Efectul ultraprocesatelor asupra organismului

Problema majoră a acestor alimente constă în impactul lor metabolic. Știința demonstrează că produsele ultraprocesate consumate dimineața declanșează vârfuri masive de glucoză și insulină, urmate de prăbușiri bruște. Acest roller-coaster hormonal generează foame, oboseală și lipsă de concentrare la doar câteva ore după masă.

În cazul copiilor, situația este și mai gravă. Un astfel de start al zilei afectează reglarea naturală a apetitului și crește semnificativ riscul metabolic pe termen lung.

Ce înseamnă un mic dejun cu adevărat sănătos?

După ce a demontat mitul „cerealelor sănătoase”, expertul în longevitate vine și cu soluții concrete. Recomandarea sa de bază este simplă: înlocuirea produselor de tip junk food cu mâncare reală.

Pentru a avea energie de lungă durată, o mai bună senzație de sațietate și un control optim al glicemiei încă de la primele ore, micul dejun ar trebui să fie natural și bazat pe alimente precum:

Ouă (sursă excelentă de proteine pentru mușchi)

Avocado (grăsimi sănătoase)

Bacon neprocesat (în variantă naturală)

Schimbarea radicală a obiceiurilor de dimineață este primul și cel mai accesibil pas pentru a încetini procesul de îmbătrânire și pentru a asigura o dezvoltare armonioasă a celor mici.