Vitamina B12 este unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru organism, dar și una dintre cele mai controversate vitamine, atunci când vine vorba despre suplimente alimentare.

“În practica medicală, este una dintre vitaminele despre care pacienții și chiar colegii medici adresează cele mai multe întrebări. Cele mai frecvente sunt: Poate vitamina B12 să favorizeze apariția cancerului? Este sigură în timpul tratamentului oncologic? Cine are nevoie cu adevărat de suplimentare și în ce doză? Așa că am decis, în baza dovezilor științifice disponibile, să explic în ce situații este recomandată suplimentarea cu cu vitamina B12, inclusiv la pacienții diagnosticați cu cancer”, a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică.

Ce este vitamina B12 și de ce este esențială?

Vitamina B12 este o vitamină hidrosolubilă, cunoscută și sub denumirea de cobalamină, deoarece conține cobalt în structura sa chimică. Există mai multe forme de vitamina B12, cele mai cunoscute fiind metilcobalamina, cianocobalamina, hidroxicobalamina și adenozilcobalamina.

Organismul are nevoie de vitamina B12 pentru:

dezvoltarea și funcționarea normală a sistemului nervos;

formarea globulelor roșii;

sinteza ADN-ului;

metabolismul acizilor grași și al aminoacizilor;

menținerea unui metabolism normal al homocisteinei.

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“Deficitul de vitamina B12 poate afecta atât sistemul nervos, cât și producția de celule sanguine, motiv pentru care identificarea și corectarea acestuia sunt esențiale”, spune dr. Mateieș.

Cum se absoarbe vitamina B12?

Absorbția vitaminei B12 este un proces complex. “Vitamina este eliberată din alimente în stomac sub acțiunea acidului gastric și a enzimelor digestive, după care se leagă de factorul intrinsec, o proteină produsă de celulele stomacului.

Complexul vitamina B12–factor intrinsec este absorbit ulterior în ultima porțiune a intestinului subțire (ileon).

Fără factor intrinsec, vitamina B12 nu poate fi absorbită eficient, indiferent cât de mare este aportul alimentar”, explică medicul.

Cum verificăm dacă avem deficit de vitamina B12?

Evaluarea statusului vitaminei B12 începe cu dozarea nivelului seric. În general, valorile sub 200-250 pg/mL ridică suspiciunea unui deficit.

“Cel mai sensibil marker este însă acidul metilmalonic (MMA). O valoare peste 0,271 μmol/L sugerează deficit de vitamina B12, chiar dacă nivelul vitaminei este aparent normal.

Atunci când există suspiciuni clinice, cea mai utilă abordare este determinarea atât a vitaminei B12, cât și a acidului metilmalonic (MMA)”, recomandă dr. Irina Mateieș.

Doza zilnică recomandată de vitamina B12

Pentru majoritatea adulților sănătoși, necesarul zilnic este de aproximativ 2,4 micrograme de vitamina B12.

Necesarul poate crește în anumite situații, însă în cazul adulților fără afecțiuni speciale aceasta reprezintă recomandarea standard.

Cele mai bune surse alimentare de vitamina B12

“Vitamina B12 se găsește aproape exclusiv în alimente de origine animală:

carne;

pește;

fructe de mare;

ouă;

lapte și produse lactate.

Alimentele vegetale nu conțin în mod natural vitamina B12, cu excepția produselor fortificate, precum anumite cereale pentru micul dejun sau drojdia nutritivă îmbogățită”, mai spune medicul.

Un aspect mai puțin cunoscut este că biodisponibilitatea vitaminei diferă în funcție de aliment. Deși lactatele conțin cantități mai mici de vitamina B12 decât carnea, aceasta pare să fie absorbită mai eficient.

Suplimentele alimentare au, în general, o biodisponibilitate mai mare decât vitamina B12 provenită din alimente.

De ce apare deficitul de vitamina B12?

Cele mai frecvente cauze sunt:

absorbția deficitară la nivel digestiv;

lipsa factorului intrinsec;

intervențiile chirurgicale la nivelul stomacului sau intestinului;

tratamente îndelungate cu metformin sau inhibitori ai pompei de protoni;

alimentația vegană fără suplimentare;

anumite boli congenitale rare.

Simptomele deficitului de vitamina B12

Deficitul poate determina:

anemie megaloblastică;

oboseală accentuată;

paloare;

palpitații;

inflamația limbii (glosită);

scădere în greutate;

tulburări de memorie și concentrare.

La nivel neurologic pot apărea:

furnicături și amorțeală la mâini și picioare;

tulburări de mers;

afectarea sensibilității.

“Important este că simptomele neurologice pot apărea chiar și în lipsa anemiei, iar unele leziuni pot deveni ireversibile, dacă tratamentul întârzie”, avertizează dr. Mateieș.

Vitamina B12 după operațiile pentru cancer gastric

Pacienții care au suferit gastrectomie totală sau parțială prezintă un risc crescut de deficit, deoarece stomacul nu mai produce suficient factor intrinsec.

“În cazul gastrectomiei totale, suplimentarea injectabilă cu vitamina B12 este necesară pe tot parcursul vieții.

Schema de tratament poate include administrarea intramusculară a 1.000 micrograme cu eliberare prelungită la intervale stabilite de medic sau doze lunare de întreținere. Monitorizarea periodică prin analize de sânge este esențială pentru ajustarea tratamentului”, explică medicul.

Persoanele vegane trebuie să ia vitamina B12?

Persoanele care exclud complet produsele de origine animală trebuie să suplimenteze vitamina B12, deoarece dieta vegană nu poate furniza cantități suficiente din această vitamină.

Acest lucru este valabil inclusiv pentru persoanele care au trecut printr-un tratament oncologic și aleg ulterior o alimentație bazată predominant pe plante.

Vitamina B12 și cancerul: există o legătură?

“Până în prezent, dovezile științifice sunt neconcludente în privința unei eventuale legături între vitamina B12 și cancer.

Unele studii observaționale au sugerat o asociere între nivelurile crescute de vitamina B12 și anumite tipuri de cancer. Alte cercetări au găsit exact opusul, respectiv un risc mai mare de cancer la persoanele cu niveluri scăzute de vitamina B12. Există și numeroase studii care nu au identificat nicio legătură semnificativă”, declară dr. Irina Mateieș.

Mai mult, multe dintre studiile care au raportat un risc crescut au analizat suplimente ce conțineau atât vitamina B12, cât și acid folic, ceea ce face dificilă atribuirea efectului exclusiv vitaminei B12.

O meta-analiză care a inclus 18 studii clinice randomizate și aproape 75.000 de participanți a concluzionat că suplimentele cu vitamine din grupul B, inclusiv vitamina B12 în doze între 20 și 2.000 micrograme pe zi, nu au influențat semnificativ incidența cancerului, mortalitatea prin cancer sau mortalitatea generală.

Pe de altă parte, alte meta-analize au asociat nivelurile scăzute de vitamina B12 cu un risc mai mare de cancer colorectal și cancer pancreatic.

“Un lucru este cert: în prezent, nu există dovezi solide care să susțină că administrarea vitaminei B12, atunci când există o indicație medicală clară, favorizează dezvoltarea cancerului”, afirmă medicul.

Pot pacienții care suferă de cancer să ia vitamina B12?

Când indicația medicală recomandă administrarea de vitamina B12, atunci, cu certitudine, trebuie să luați suplimente, a mai precizat dr. Mateieș.

Suplimentarea este recomandată dacă:

analizele confirmă deficitul de vitamina B12;

există tulburări de absorbție;

pacientul a suferit gastrectomie;

tratamentul oncologic impune administrarea vitaminei.

“Există în practica oncologică și indicații foarte clare. De exemplu, pacienții tratați cu pemetrexed pentru anumite forme de cancer pulmonar primesc vitamina B12 injectabil conform protocolului terapeutic, deoarece aceasta reduce toxicitatea tratamentului”, explică medicul.

Vitamina B12 nu se administrează preventiv

Vitamina B12 nu trebuie administrată preventiv în doze mari fără o indicație medicală. În schimb, atunci când există un deficit documentat sau o situație care împiedică absorbția normală, suplimentarea este necesară și aduce beneficii importante.

“Pentru pacienții oncologici, mesajul este clar: prezența cancerului nu reprezintă o contraindicație pentru administrarea vitaminei B12 atunci când aceasta este justificată medical. Decizia trebuie luată pe baza analizelor de sânge, a istoricului medical și a recomandării medicului curant”, a declarat, pentru G4Food, dr. Irina Mateieș.