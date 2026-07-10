Joi, la Brașov, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a avut o întâlnire cu reprezentanții mai multor asociații ale crescătorilor de oi. În acest context, demnitarul a vorbit despre situația complicată a României în acest moment. Dar, mai ales, a arătat măsurile pe care Guvernul le ia pentru a rezolva situația.

Tanczos Barna caută soluții pentru deblocarea exporturilor

„România trebuie să-și păstreze poziția de cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, statut câștigat prin mulți ani de muncă și efort ai celor care activează în acest sector”, a subliniat Tanczos Barna încă de la începutul intervenției sale. „Am luat măsuri pentru a ține sub control situația epidemiologică și lucrăm la soluții pentru a debloca interdicțiile de export impuse de Comisia Europeană.

Dialogul transparent dintre fermieri și autorități trebuie să stea la baza acestor demersuri. De aceea, astăzi, împreună cu ANSVSA și autoritățile locale, m-am întâlnit la Brașov cu reprezentanții crescătorilor de ovine pentru a le prezenta situația în care ne aflăm și posibilii pași care urmează să fie făcuți.Obiectivul nostru este să găsim un compromis care să armonizeze regulile foarte stricte aplicabile la nivelul UE cu specificul și tradiția oieritului din România, un model care nu se regăsește în nicio altă țară europeană”, a arătat ministrul.

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„Nimeni nu îi acuză pe ciobani”

Ministrul interimar Tanczos Barna a ținut să precizeze că nimeni nu îi acuză pe crescătorii de oi pentru situația în care s-a ajuns: „am subliniat că nimeni nu îi acuză pe ciobani pentru situația apărută și le-am adresat fermierilor un apel la responsabilitate, cerându-le să nu se lase influențați de dezinformările răspândite pe rețelele de socializare”.

Înaltul demnitar a prezentat și acțiunile concrete pe care ministerul pe care îl conduce le-a inițiat, atât în plan intern, cât și extern.

„Pentru a reduce riscul de răspândire a bolilor, dar a permite totuși valorificarea efectivelor, Comitetul Național pentru Combaterea Bolilor a decis restricționarea, pentru o perioadă de 30 de zile, a mișcărilor de ovine și caprine pe teritoriul României, fiind permis doar transportul direct din exploatații sau din centrele de colectare către abatoare.

În paralel, se renegociază acordurile bilaterale pentru a permite continuarea exporturilor de animale vii și de carcase către statele din Orientul Mijlociu și continuăm dialogul cu Comisia Europeană pentru a obține cea mai favorabilă cale de urmat pentru sectorul ovin din România”.