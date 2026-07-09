„Pizza cu kebab este cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată mâncării.” Așa și-a descris Erling Haaland preparatul preferat în timpul unor interviuri acordate în contextul Cupei Mondiale FIFA 2026. Declarația atacantului norvegian a atras imediat atenția fanilor, mai ales a celor care nu au auzit niciodată de această combinație devenită extrem de populară în Scandinavia.

În timp ce milioane de oameni îl urmăresc pentru golurile spectaculoase și prestațiile de pe teren, puțini știau până acum care este mâncarea de suflet a unuia dintre cei mai buni atacanți ai lumii.

Ce este pizza cu kebab, preparatul preferat al lui Erling Haaland

Pizza cu kebab este exact ceea ce îi spune numele: o pizza peste care sunt adăugate ingrediente specifice döner kebabului. De regulă, preparatul conține carne marinată de vită sau miel, rumenită pe rotisor vertical, legume proaspete și un sos cremos, ușor picant, preparat de obicei pe bază de maioneză, potrivit Mashed.

Combinația poate părea neobișnuită pentru cei care nu au întâlnit-o până acum, însă în Norvegia, Suedia și alte țări din nordul Europei este una dintre cele mai populare variante de pizza.

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Un preparat care a cucerit Scandinavia

Deși pizza este asociată în mod tradițional cu Italia, norvegienii sunt printre cei mai mari consumatori ai acestui preparat, inclusiv în varianta congelată. În acest context, pizza cu kebab și-a câștigat rapid locul în meniurile pizzeriilor și în preferințele clienților.

Potrivit mai multor surse, preparatul ar fi apărut în Suedia, unde proprietarii de pizzerii au combinat rețeta italiană cu ingredientele specifice döner kebabului, un preparat devenit foarte popular datorită comunităților de origine turcă și din Orientul Mijlociu. Ulterior, rețeta s-a răspândit în întreaga Scandinavie și în multe alte țări europene.

De ce combinația este atât de apreciată

Vedeta preparatului este carnea de kebab, gătită lent pe rotisor vertical. Prin această metodă, exteriorul capătă o crustă caramelizată și ușor crocantă, în timp ce interiorul rămâne fraged și suculent.

Peste blatul de pizza sunt adăugate apoi legume proaspete și sosul specific kebabului, iar rezultatul este un preparat consistent, cu un echilibru între aromele condimentate ale cărnii și prospețimea legumelor.

Privită din această perspectivă, combinația nu mai pare atât de neobișnuită. Kebabul și pizza au deja multe ingrediente în comun – aluat, carne, legume și sos –, iar reunirea lor într-un singur preparat s-a dovedit un succes.

Un preparat apreciat în Europa, dar mai puțin cunoscut peste Ocean

Dacă în Statele Unite pizza cu kebab rămâne o apariție rară și pentru mulți o curiozitate culinară, în numeroase țări europene ea este deja un preparat consacrat.

Popularitatea kebabului este atât de mare încât prezentatorul și scriitorul american Rick Steves a declarat în repetate rânduri că acesta este preparatul pe care îl comandă aproape de fiecare dată când călătorește prin Europa.

Pentru Erling Haaland, însă, alegerea este și mai simplă. Atacantul norvegian nu preferă doar kebabul, ci combinația dintre acesta și pizza, despre care spune că este „cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată mâncării”.