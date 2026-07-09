Puține deserturi rămân cu adevărat în memorie doar prin gust. De cele mai multe ori, ele sunt legate de oameni, de vacanțele petrecute la bunici sau de rețetele simple care au adunat familia în jurul mesei. Pentru Alexandra Beatrice, Pastry Chef în cadrul Stadio Hospitality Concepts, multe dintre deserturile pe care le creează astăzi pornesc tocmai din aceste amintiri.

Invitată într-un interviu G4Food, Alexandra Beatrice a povestit că pasiunea pentru deserturi s-a născut odată cu fiul ei, însă inspirația vine, de cele mai multe ori, din copilărie și din bucătăria bunicii.

„Mâncarea și deserturile înseamnă emoții”

Alexandra Beatrice spune că primul desert pe care l-a făcut a fost un cozonac, pregătit pentru băiețelul ei. Privind acum în urmă, recunoaște că rezultatul nu a fost perfect, însă a înțeles atunci un lucru care îi ghidează și astăzi munca.

„A fost un dezastru, dar a fost gustos. Pentru că, să spunem că ingredientul principal a fost dragostea. Foarte multă dragoste. Fără asta nu puteam să facem nimic, pentru că mâncarea și deserturile înseamnă emoții”, povestește Pastry Chef-ul.

- articolul continuă mai jos -

„Bunica mea făcea din cozonacul rămas un fel de savarină”

Întrebată care sunt deserturile copilăriei pe care le poartă și astăzi cu ea, Alexandra Beatrice vorbește imediat despre bunica sa și despre felul în care aceasta transforma cele mai simple ingrediente în deserturi pe care întreaga familie le aștepta cu nerăbdare.

„Bunica mea făcea din cozonacul rămas de la sărbători un fel de savarină. Însiropa felia de cozonac, făcea o cremă din frișcă naturală, punea un gem de căpșuni din căpșunile din curte și asta era savarina copilăriei mele”, își amintește Alexandra Beatrice.

Spuma de zmeură pe care a reinterpretat-o în restaurant

O altă amintire care îi revine de fiecare dată când creează un desert este legată de zmeura din grădina bunicii.

„Îmi aduc aminte că avea foarte multă zmeură în grădină și îmi făcea înghețată. Făcea o spumă de zmeură, așa cum știa și cu ce ustensile avea și ea atunci. Eu acea zmeură am reinterpretat-o cumva aici, la Raionul de Pește, și acea zmeură chiar îmi aduce aminte de copilărie și de bunica mea”, spune Pastry Chef-ul.

Potrivit acesteia, multe dintre deserturile moderne pe care le creează pornesc de la astfel de amintiri, reinterpretate prin tehnici și ingrediente contemporane.

Deserturile din restaurante sunt diferite de cele din vitrină

Alexandra Beatrice spune că deserturile servite într-un restaurant au o filozofie diferită față de cele clasice din cofetării.

„Sunt diferite. Sunt mai echilibrate, sunt mai ușoare și atenția la materia primă pe care o folosim este una foarte mare, pentru că oaspeții caută ca totul să fie cât mai natural și cu un conținut cât mai mic de zahăr. Eu, de exemplu, în deserturile pe care le fac nu folosesc atât de mult zahăr. Mă ajut de zahărul pe care ciocolata îl conține”, explică aceasta.

În opinia sa, desertul trebuie să completeze experiența unei mese, nu să o încarce.

„Ultima impresie cu care pleacă un oaspete este desertul”

Pastry Chef-ul spune că procesul de creare a unui desert începe întotdeauna de la o idee, o aromă sau chiar o amintire.

„Pornim de la o idee, de la o aromă, de la o amintire sau de la o tehnică anume. Desertul de restaurant trebuie să fie echilibrat, să nu fie foarte dulce, pentru că oaspeții noștri asta caută, iar la finalul mesei trebuie să fie o experiență, să nu plece foarte încărcați și dezamăgiți. Ultima impresie cu care oaspetele pleacă din locațiile noastre este desertul”, spune Alexandra Beatrice.

Întrebată dacă desertul poate deveni vedeta unei mese, răspunsul ei este unul fără ezitare.

„Ca pastry chef, eu sunt de părere că da. Un desert bun poate impresiona o masă.”

Interviul integral cu Alexandra Beatrice, Pastry Chef în cadrul Stadio Hospitality Concepts, poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food