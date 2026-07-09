Fluctuațiile mari de greutate pot afecta aspectul pielii și rezultatele unei intervenții estetice. Din acest motiv, operațiile de corectare a excesului de piele ar trebui realizate abia după încheierea procesului de slăbire și stabilizarea greutății, spune medicul specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă Angelica Banu.

Invitată în podcastul „Fântâna de Sănătate”, realizat la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, medicul a explicat că o intervenție efectuată prea devreme poate avea rezultate compromise dacă pacientul continuă ulterior să piardă în greutate. Recomandarea sa este ca greutatea să rămână stabilă cel puțin șase luni înaintea unei astfel de operații. Sunt acceptabile doar variații mici, de unul-două kilograme.

„În ceea ce privește fluctuațiile de greutate, orice intervenție chirurgicală este corect să se efectueze după ce s-a terminat procesul de slăbire și greutatea a fost stabilă. Sigur, cu mici variații de una-două kilograme”, a explicat Angelica Banu.

Greutatea ar trebui să fie stabilă cel puțin șase luni

Momentul ales pentru intervenție este important mai ales în cazul operațiilor care urmăresc corectarea țesuturilor rămase după o scădere ponderală importantă.

Medicul oferă exemple precum ridicarea sânilor sau corectarea șorțului abdominal. „Repet, greutatea a rămas stabilă cel puțin șase luni. Pentru că, dacă se face o intervenție chirurgicală, să spunem, ridicăm niște sâni sau corectăm un șorț abdominal, și procesul de slăbire nu s-a terminat, după intervenție continuăm să slăbim, țesuturile se vor lăsa din nou”, a explicat specialistul. Într-o asemenea situație, rezultatul operației poate fi afectat de pierderea ulterioară în greutate. „Și atunci am făcut intervenția chirurgicală degeaba”, a spus Angelica Banu.

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Concluzia medicului este că operațiile de acest tip ar trebui planificate după ce procesul de slăbire s-a încheiat și greutatea s-a stabilizat.

Viteza cu care slăbim poate influența aspectul pielii

Una dintre temerile frecvente ale persoanelor care vor să piardă multe kilograme este felul în care va arăta pielea după slăbire. Scăderea în greutate poate reduce volumul de grăsime care susține țesuturile. Dacă pielea nu se adaptează suficient, poate rămâne un exces vizibil. „Mușchii și grăsimea susțin pielea. Asta este un lucru bine știut”, a explicat Angelica Banu.

Problema poate fi importantă mai ales în cazul persoanelor care au trecut prin obezitate și au pierdut ulterior foarte mult în greutate. Medicul spune că, din experiența sa, viteza procesului de slăbire poate conta semnificativ. „Am întâlnit persoane care au slăbit de la 100 și ceva de kilograme la 50 într-un ritm lent și atunci pielea nu s-a lăsat așa de mult”, a spus specialistul.

Slăbirea graduală îi poate oferi pielii mai mult timp pentru adaptare

Angelica Banu dă exemplul unei pierderi importante în greutate realizate pe parcursul a aproximativ doi ani, în locul unei scăderi bruște. „Adică doi ani, un ritm lent, să zicem. Să nu piardă 20–30 de kilograme într-o lună, pentru că atunci pielea se lasă mult mai repede”, a explicat medicul.

În cazul persoanelor care au slăbit gradual, specialistul spune că a observat o capacitate mai bună a țesuturilor de a se adapta. „La persoane pe care le-am întâlnit și au avut o scădere în greutate graduală, ele au avut timp să se strângă”, a spus Angelica Banu.

Rezultatul nu depinde însă de un singur factor. Două persoane care pierd același număr de kilograme pot avea un aspect foarte diferit al pielii după slăbire.

Vârsta, genele și stilul de viață contează

Capacitatea pielii de a se adapta la schimbările de volum este influențată de mai mulți factori. „Sigur, contează și vârsta. Contează și stilul de alimentație. Contează și genele. Și contează și stilul de viață”, a explicat medicul.

Printre obiceiurile care pot afecta calitatea pielii, Angelica Banu menționează fumatul, consumul de alcool și expunerea la soare. „Repet, iarăși fumatul, consumul de alcool, nici expunerea la soare nu ajută. Tot ce degradează colagenul mult mai repede afectează și calitatea pielii”, a spus specialistul.

Prin urmare, aspectul pielii după slăbire nu poate fi anticipat exclusiv în funcție de numărul kilogramelor pierdute. Contează starea inițială a țesuturilor, ritmul scăderii ponderale și particularitățile fiecărei persoane.

Antrenamentele cu greutăți pot ajuta dezvoltarea masei musculare

În discuție a fost abordat și rolul sportului. Întrebată dacă exercițiile cu greutăți pot fi mai utile decât antrenamentele exclusiv cardio pentru aspectul corpului după slăbire, Angelica Banu a răspuns afirmativ.

Explicația ține de dezvoltarea masei musculare. „Da, se dezvoltă masa musculară și atunci, unde se pierde grăsimea, înlocuim grăsimea cu mușchiul și asta susține pielea”, a explicat medicul.

Antrenamentul de forță nu elimină excesul de piele, dar masa musculară poate contribui la susținerea țesuturilor și la aspectul general al corpului.

Piața produselor cosmetice oferă numeroase creme promovate pentru fermitatea sau tonifierea pielii. Angelica Banu este însă categorică în privința așteptărilor pe care oamenii ar trebui să le aibă de la astfel de produse. „Eu n-am întâlnit nicio cremă care să tonifice pielea”, a spus medicul.

Afirmația vine în contextul discuției despre slăbirea foarte rapidă și excesul de piele care poate rămâne după pierderi importante în greutate.

Mesajul specialistului este că persoanele care aleg soluții foarte rapide de slăbire trebuie să ia în calcul și modul în care țesuturile se adaptează schimbării. Cremele nu pot compensa toate efectele unei scăderi ponderale bruște, mai ales atunci când pielea a fost întinsă o perioadă lungă de timp.

Impactul psihologic al transformării corporale

Pentru persoanele care au trecut prin obezitate și apoi printr-o pierdere masivă în greutate, schimbarea nu este doar fizică. Angelica Banu atrage atenția asupra dificultăților emoționale pe care le poate întâlni această categorie de pacienți. „Ei sunt în depresie și când sunt obezi. Sunt în depresie și când au slăbit, pentru că se văd cu toată pielea atârnând, și sunt în depresie și imediat după operație”, a spus medicul. Specialistul explică această reacție prin diferența dintre imaginea corporală interiorizată și schimbarea vizibilă în oglindă. „Este o discordanță între imaginea pe care o au ei pe creier și ceea ce văd în oglindă”, a explicat Angelica Banu.

Tocmai de aceea, transformările majore ale corpului pot necesita timp. Slăbirea, stabilizarea greutății și eventuala intervenție chirurgicală sunt etape distincte, iar rezultatul final nu depinde doar de cifra afișată de cântar.

În cazul intervențiilor estetice după o scădere importantă în greutate, recomandarea medicului este ca procesul de slăbire să fie încheiat, iar greutatea să rămână stabilă cel puțin șase luni. În caz contrar, continuarea pierderii în greutate după operație poate duce la o nouă relaxare a țesuturilor și poate afecta rezultatul obținut.