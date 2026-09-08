Ce se întâmplă în organism dacă bei ceai de mușețel în fiecare zi și ce efect are putea avea asupra rinichilor

08 sept. 2026, Nutriție
Ce se întâmplă în organism dacă bei ceai de mușețel în fiecare zi și ce efect are putea avea asupra rinichilor
Foto: Pexels
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Cuprins
  1. Cum combate mușețelul retenția de apă
  2. Efecte adverse și contraindicații

Mușețelul a fost, de-a lungul anilor, remediul clasic pentru disconfortul gastrointestinal. Pe lângă beneficiile digestive, această infuzie este extrem de populară pentru reducerea stresului, ameliorea anxietății și combaterea insomniei. Datorită proprietăților sale antiinflamatoare, calmante și de întărire a sistemului imunitar, mușețelul este adesea utilizat de femei pentru calmarea durerilor menstruale, având totodată efecte benefice asupra sănătății cardiovasculare.

Deși există zeci de mii de specii ale acestei plante, cele mai utilizate în infuzii sunt Matricaria chamomilla și Chamaemelum nobile. Consumat zilnic, ceaiul de mușețel acționează ca un diuretic natural eficient.

Cum combate mușețelul retenția de apă

Infuzia de mușețel ajută la prevenirea retenției de lichide (edemul), care se manifestă prin umflarea abdomenului, picioarelor, gleznelor, feței sau mâinilor. Retenția de apă poate fi cauzată de probleme circulatorii, insuficiență cardiacă sau afecțiuni renale, fiind accentuată în timpul verii din cauza vasodilatației provocate de căldură.

Pentru protejarea rinichilor și reducerea edemelor, hidratarea este esențială. Introducerea ceaiului de mușețel în rutina zilnică, alături de consumul adecvat de apă, ajută la eliminarea excesului de lichide din organism. Rezultatele sunt optimizate dacă infuzia este combinată cu o dietă bogată în legume și fructe, un consum redus de sare și mișcare fizică regulată.

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Efecte adverse și contraindicații

Deși este o băutură sigură pentru majoritatea oamenilor, efectele ceaiului de mușețel pot varia în funcție de starea de sănătate a fiecăruia. Există câteva categorii de persoane care trebuie să manifeste precauție:

Femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma regulat această infuzie.

Este nerecomandat celor cu sensibilitate la plante din familia Asteraceae (cum ar fi crizantemele sau ambrozia).

Se recomandă prudență celor care iau anticoagulante sau anxiolitice, deoarece mușețelul poate interacționa cu aceste terapii.

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