Pe măsură ce temperaturile cresc și intrăm în lunile cele mai călduroase ale anului, organismul pierde mai multă apă prin transpirație. Si multi dintre noi intram deja grav deshidratati in acest anotimp cald. Din acest motiv, hidratarea devine și mai importantă. Deși pare un sfat banal, efectele consumului insuficient de apă sunt mult mai ample decât simpla senzație de sete.

Apa participă la aproape toate procesele din organism. Este implicată în transportul nutrienților, reglarea temperaturii, digestie, eliminarea substanțelor reziduale și funcționarea normală a creierului. De aceea, chiar și o deshidratare ușoară poate avea efecte surprinzătoare asupra stării fizice și mentale.

Ce spun studiile despre efectele deshidratării?

Cercetările arată că o pierdere de numai 2% din greutatea corporală sub formă de apă poate afecta performanța fizică, concentrarea, starea de spirit și capacitatea de atenție. Deshidratarea poate favoriza apariția oboselii, durerilor de cap și a senzației de confuzie.

În timpul verii, aceste efecte se pot instala mult mai repede. Transpirația abundentă, efortul fizic și expunerea prelungită la căldură cresc necesarul de lichide. Persoanele în vârstă sunt deosebit de vulnerabile, deoarece senzația de sete devine mai puțin eficientă odată cu înaintarea în vârstă.

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Deshidratarea poate favoriza și constipația, poate crește riscul formării pietrelor la rinichi și poate contribui la apariția unor stări de amețeală și slăbiciune. Ne dam seama de asta cand ajungem la medic si acesta trage concluzia ca nu prea bem apa. Si atunci raspundem sec ca: nu ne vine sa bem apa, uitand ca acest obicei este unul care se antreneaza in timp si nu neaparat unul cu care ne nastem.

Unde se duce apa pe care o bem?

Mulți oameni își imaginează că apa trece pur și simplu prin stomac și este eliminată prin urină. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe.

După ce este absorbită în intestin, apa intră în sânge și este distribuită în întregul organism. Aproximativ 60% din corpul unui adult este alcătuit din apă. Creierul, mușchii, ficatul și rinichii conțin cantități importante de apă.

Apa transportă oxigenul și substanțele nutritive către celule, participă la formarea salivei și a sucurilor digestive, lubrifiază articulațiile și ajută organismul să își mențină temperatura prin transpirație.

Excesul este eliminat în principal prin urină, dar și prin transpirație și respirație. Iti este recomandat sa bei apa de catre toate specialitatile medicale. De la stomatolog la urolog si ortoped.

Cum te poate ajuta apa să slăbești?

Apa nu este o soluție miraculoasă pentru pierderea kilogramelor, iar studiile arată că simpla creștere a consumului de apă nu produce întotdeauna scăderi importante în greutate. Totuși, înlocuirea băuturilor îndulcite cu apă poate aduce beneficii și poate favoriza o reducere modestă a greutății corporale.

Principalul avantaj este că apa nu conține calorii. Dacă un pahar de suc sau o cafea foarte dulce sunt înlocuite cu apă, aportul caloric zilnic poate scădea semnificativ fără niciun efort suplimentar.

În plus, consumul unui pahar cu apă înainte de masă poate contribui la instalarea mai rapidă a senzației de sațietate și poate reduce cantitatea de alimente consumate. Mai multe analize au sugerat că o hidratare mai bună poate fi utilă în strategiile de control al greutății.

De multe ori mananci mai putin daca ai baut un pahar mare de apa cu cateva minute inaintea mesei. Parca altfel iei deciziile alimentare cand nu mai simti stomacul gol.

De ce confundă creierul setea cu foamea?

Ai avut vreodată senzația că îți este foame, ai mâncat ceva, iar după câteva minute ai realizat că parcă tot nu te simți bine? Uneori, explicația este simplă: organismul avea nevoie de apă, nu de alimente.

Semnalele de sete și de foame sunt controlate de regiuni apropiate ale creierului, situate la nivelul hipotalamusului. Din acest motiv, senzațiile pot fi interpretate greșit. O deshidratare ușoară poate fi percepută ca o nevoie de hrană, ceea ce îi face pe unii oameni să consume gustări inutile.

Acesta este unul dintre motivele pentru care specialiștii recomandă uneori să bei un pahar cu apă și să aștepți câteva minute înainte de a lua o gustare. Nu întotdeauna foamea este, de fapt, foame.

În plus de asta organismul retine apa si din alimente nu doar din apa bauta cu paharul.

Hidratarea poate ajuta la controlul apetitului

Studiile privind relația dintre hidratare și senzația de foame au oferit rezultate diferite, însă există dovezi că o hidratare adecvată poate contribui la o senzație mai bună de sațietate și poate reduce tendința de a mânca impulsiv.

De asemenea, multe persoane beau foarte puțină apă pe parcursul zilei și ajung să consume băuturi bogate în calorii atunci când apare senzația de sete. Înlocuirea acestora cu apă poate avea un efect indirect favorabil asupra greutății.

Cum ajută apa la „detoxifierea” organismului?

Ideea că există băuturi speciale sau cure miraculoase de detoxifiere este, în mare parte, un mit. Organismul are deja propriul sistem de detoxifiere, format în principal din ficat și rinichi.

Apa nu „curăță toxinele” într-un mod magic, dar este esențială pentru buna funcționare a acestor organe.

Rinichii filtrează sângele și elimină produșii reziduali prin urină. Fără o cantitate suficientă de apă, acest proces devine mai dificil. De asemenea, apa contribuie la prevenirea constipației, facilitând eliminarea reziduurilor prin intestin. Orice supliment de fibre ati lua, daca nu va hidratati cum trebuie, el o sa aiba actiune contrara in corp.

Cu alte cuvinte, hidratarea nu înseamnă detoxifiere miraculoasă, ci sprijinirea mecanismelor naturale prin care organismul se menține sănătos. Dar trebuie sa faci asta zilnic, sau oricat de des poti, nu din cand in cand.

Câtă apă ar trebui să bem?

Nu există o cantitate universală care să fie potrivită pentru toată lumea. Necesarul depinde de temperatură, activitate fizică, greutate corporală și alimentație.

În timpul verii, când pierderile prin transpirație cresc, este important să consumăm mai multe lichide și să nu așteptăm apariția senzației intense de sete. Urina de culoare galben deschis este, în general, un semn că hidratarea este adecvată.

Apa rămâne cea mai bună alegere, dar fructele, legumele, supele, ceaiurile și alte lichide contribuie și ele la aportul total de apă.

Intr-o zi in care ai avut o supa la pranz, o cana de iaurt dimineata si 2 cani de ceai peste zi, este ok daca nu consumi multa apa. Ai consumat deja alimente cu continut ridicat de apa.

Deși este adesea trecută cu vederea, apa este unul dintre cei mai importanți „nutrienți” pentru organism. O hidratare adecvată susține funcționarea creierului, digestia, eliminarea substanțelor reziduale și reglarea temperaturii corporale. În plus, poate contribui indirect la controlul apetitului și la menținerea unei greutăți sănătoase.

Iar pe măsură ce temperaturile cresc, necesarul de apă crește și el. De aceea, un gest atât de simplu precum consumul regulat de apă poate avea efecte mai importante asupra sănătății decât ne-am imagina la prima vedere. Este ceva atat de banal dar care poate avea o influenta foarte mare asupra sanatatii si echilibrului intregului organism.