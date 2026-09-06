Un compus natural prezent în afine, struguri și alte fructe de pădure ar putea influența modul în care celulele musculare gestionează grăsimile. Cercetătorii japonezi au observat, în experimente de laborator, că pterostilbenul favorizează descompunerea grăsimii stocate în celule și utilizarea acizilor grași pentru producerea de energie. Rezultatele sunt însă preliminare și nu pot fi deocamdată extrapolate la oameni, conform Mediafax.

Acumularea excesivă de grăsime nu are loc doar în țesutul adipos. Lipidele se pot acumula și în interiorul mușchilor, iar atunci când sunt prezente în cantități mari pot afecta funcționarea celulelor și modul în care organismul utilizează glucoza și acizii grași.

Pornind de la acest mecanism, cercetătorii caută substanțe naturale care ar putea influența metabolismul grăsimilor la nivel muscular.

Pterostilbenul, compusul care a atras atenția cercetătorilor

O echipă de la Universitatea Shinshu din Japonia a analizat mai multe substanțe naturale provenite din alimente, pentru a observa dacă acestea pot reduce acumularea anormală de grăsime în celulele musculare.

Unul dintre compușii testați a fost pterostilbenul, un polifenol produs în mod natural de plante. Acesta se găsește în cantități mici în afine, struguri și alte fructe de pădure.

- articolul continuă mai jos -

În experimentele realizate de cercetători, pterostilbenul a avut cel mai puternic efect dintre substanțele analizate asupra reducerii grăsimii acumulate în interiorul celulelor musculare.

În același timp, compusul nu a împiedicat celulele musculare să crească și să se dezvolte în condiții normale.

Nu împiedică intrarea grăsimilor în celule, ci pare să favorizeze utilizarea lor

Experimentele au oferit indicii și despre modul în care acționează pterostilbenul.

Compusul nu a blocat pătrunderea acizilor grași în celulele musculare. În schimb, rezultatele sugerează că a stimulat descompunerea grăsimii deja depozitate și procesele prin care acizii grași sunt utilizați pentru producerea de energie.

Cercetătorii au urmărit în acest context activitatea unei proteine numite PPARδ, implicată în reglarea unor gene care controlează metabolismul acizilor grași.

Activarea acestui mecanism poate favoriza oxidarea acizilor grași, proces prin care aceștia sunt descompuși și utilizați pentru obținerea energiei.

Cum intervine pterostilbenul

Potrivit rezultatelor studiului, pterostilbenul nu activează direct PPARδ. În schimb, pare să împiedice degradarea naturală a acestei proteine în interiorul celulei.

Prin stabilizarea PPARδ, o cantitate mai mare din proteină rămâne disponibilă pentru activarea genelor implicate în metabolismul grăsimilor.

Acest mecanism ar putea explica de ce celulele tratate cu pterostilben au prezentat o acumulare mai redusă de lipide și o utilizare mai intensă a acizilor grași pentru producerea de energie.

Rezultatele nu înseamnă că afinele „ard” grăsimea

Descoperirea trebuie interpretată cu prudență. Faptul că pterostilbenul a avut un efect asupra celulelor musculare în laborator nu înseamnă că un consum mai mare de afine sau struguri duce automat la arderea grăsimilor ori la scădere în greutate.

Experimentele au fost realizate pe celule musculare de șoarece cultivate în laborator, nu pe oameni și nici pe animale vii.

Vor fi necesare cercetări suplimentare pentru a determina dacă același mecanism apare într-un organism viu, ce doză de pterostilben ar fi necesară pentru obținerea efectului și dacă o asemenea intervenție ar fi sigură și eficientă.

Cercetătorii consideră că rezultatele pot constitui însă un punct de plecare pentru investigarea unor noi strategii legate de sănătatea metabolică și pentru dezvoltarea unor eventuale alimente funcționale.

Studiul, intitulat „Pterostilbene suppresses intracellular lipid accumulation in C2C12 myocytes via PPARδ stabilization”, a fost publicat în revista științifică Food Bioscience.