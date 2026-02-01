Legumele cu frunze verzi, datorită conținutului lor bogat în carotinoizi, luteină și zeaxantină pot preveni sau ameliora degenerescența maculară, a explicat, pentru G4Food, dr. Tatiana Stîngu, medic primar oftalmolog, de la Clinicile Bine și Optissima.

Ce este degenerescența maculară

Degenerescența maculară este o afecțiune progresivă care afectează macula, zona centrală a retinei, ducând la pierderea vederii centrale clare, esențială pentru citit, recunoașterea fețelor, condus sau privit la TV, dar păstrând vederea periferică. Boala apare, de obicei, după vârsta de 50-55 de ani (DMLV – degenerescența maculară legată de vârstă) și este de două tipuri: uscată (mai frecventă, cu evoluție lentă și care poate fi gestionată și prin administrarea de suplimente alimentare sau dietă) și umedă (mai rară, mai severă, implică vase de sânge anormale și se tratează cu ajutorul injecțiilor cu inhibitori VEGF sau laser). Tratamentul degenerescenței maculare este axat pe încetarea progresiei bolii, nu vindecare totală.

Despre betacaroten și convertirea lui în vitamina A

“Carotinoizii sunt pigmenți liposolubi, ce se regăsesc și în ouă, fructe, legume, rădăcionoase – colorate în roșu, portocaliu, sau galben, cum ar fi morcovii, caise, mango, roșii etc.

De ce sunt esențiali carotinoizii – cum ar fi betacarotenul? Acesta, în corp, este convertit în vitamina A.

Celulele fotoreceptoare, ca să poată produce fotorecepția, au nevoie de o formă de vitamina A numită Retinal.

Toate cel fotoreceptoare conțin o proteină: Opsina. Ea se numește Rodopsină – în cazul bastonașelor și Fotopsină – în cazul conurilor. Variatiatii în conformația acesteia – OPN1SW, OPN1MW, OPN1LW – cauzează sensibiiltatea fotoreceptorilor la o anumită lungime de undă a luminii.

Melanopsina în cazul celulelor ganglionare retiniene fotosensibile intrinsec (ipRGC), are rol important în medierea ritmului circadian. Practic, este un răspuns reflex al creierului și corpului la prezența luminii”, explică dr. Tatiana Stîngu.

Un derivat al vitaminei A, esențial pentru vederea nocturnă

“Opsina este o proteină care formează o legătură covalentă cu 11-cis-retinal, un derivat sensibil la lumină al vitaminei A, esențial pentru capacitatea pigmentului de a absorbi lumina. În timpul absorbției fotonilor, acesta suferă o fotoizomerizare la configurația all-trans, declanșând o modificare conformațională a opsinei care inițiază cascadă de fototransducție ce are că rezultat generarea unui semnal electric transmis către creier.

Vitamina A fiind o componentă a rodopsinei, este esențială pentru vederea nocturnă. Deficiența acesteia duce la stoparea producției de rodopsină (după absorbția luminii, rodopsina se descompune și pentru a se regenera are nevoie de vitamina A, un ciclu vital pentru adaptarea la întuneric), ceea ce duce nictalopie – orbire nocturnă, iar netratată poate deveni permanent”, explică medicul.

Vitamina A, esențială pentru sănătatea corneei

“Vitamina A, de asemenea, menține corneea și conjunctiva hidratate și sănătoase. Deficiența de vitamina A poate duce la apariția sindromului de ochi uscat sever: xeroză conjunctivală, uscăciune corneeană, ulcere ale corneei (keratomalacie), iar în cazurile foarte grave distruge cornea, cauzând astfel orbire”, explică dr. Tatiana Stîngu, medic primar oftalmolog.