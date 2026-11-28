Consumul de ulei de măsline în România, o piață dominată în mod tradițional de uleiul de floarea-soarelui, a crescut de la 0,4 litri pe cap de locuitor în 2020 la aproximativ 0,7 litri în 2025, rămânând însă mult sub media Uniunii Europene. Pe fondul acestui interes tot mai mare, un antreprenor din Gherla, județul Cluj, a cumpărat o livadă cu măslini de peste 50 de ani în insula Creta, unde produce ulei extravirgin pentru piața românească, iar fiul său, în vârstă de 15 ani, a devenit cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, potrivit Agerpres.

Deși UE este cel mai mare consumator de ulei de măsline la nivel mondial, ponderea sa în consumul global scade treptat, în timp ce interesul pentru acest produs crește în țările din afara spațiului mediteraneean, inclusiv în România, potrivit datelor statistice publicate de International Olive Council (IOC).

„România este o țară în care nu prea se consumă ulei de măsline, dar observăm o tendință de creștere. Consumul este estimat la aproximativ 0,7 litri pe cap de locuitor pe an, o cantitate mult mai mică în comparație cu Grecia, unde cred că s-a ajuns la circa 15 litri pe persoană, anual. Cu toate acestea, constatăm un interes tot mai mare pentru acest produs în rândul clienților noștri. În primul rând, în rândul tinerilor preocupați de nutriție, dar observăm și o cerere în creștere atât din partea persoanelor vârstnice, cât și a familiilor cu copii. De altfel, sunt foarte multe studii realizate de cercetători care dovedesc beneficiile uleiului de măsline, inclusiv în contextul dietei mediteraneene”, a declarat pentru AGERPRES producătorul Cosmin Filipaș.

Afacerea de familie a început în 2018, când antreprenorul român a intrat în domeniul distribuției uleiului de măsline produs în Creta din soiul Koroneiki, cel mai răspândit în această regiune. Anul trecut, Cosmin Filipaș a achiziționat o plantație de 3.000 de metri pătrați cu măslini în zona Messara, din sudul insulei. Recolta este procesată și îmbuteliată local, după care uleiul ajunge în România.

Potrivit antreprenorului, prețul unui hectar de livadă cu măslini din soiul Koroneiki variază între 70.000 și 120.000 de euro, în funcție de dimensiunea și vârsta pomilor, de existența unui sistem de irigații și de capacitatea de producție. Unii măslini încep să rodească după aproximativ șase ani, în timp ce alte soiuri produc mai devreme, după trei ani, însă cu recolte mai mici.

Filipaș și-a dorit pomi maturi, care să ofere recolte consistente, astfel că măslinii din livada sa au peste 50 de ani. În regiunea Chania din Creta se află și cel mai bătrân măslin din lume, cu o vârstă estimată între 3.000 și 5.000 de ani, al cărui trunchi are o circumferință de aproximativ 12,5 metri și un diametru de 4,6 metri. Arborele este încă viu, produce măsline, iar din 1997 este declarat monument natural protejat.

Măslinii clujeanului sunt îngrijiți pe parcursul anului de familia care le-a vândut livada, iar antreprenorul și fiul său merg în Creta de câteva ori pe an, în perioada recoltării, procesării și îmbutelierii.

„Ne-am gândit că trebuie să fim parte din comunitate. Dacă suntem excluşi din comunitatea asta, pierdem business-ul. Am vrut să transmitem că suntem alături de ei şi că facem parte din comunitate”, a explicat Cosmin Filipaș.

Un adolescent de 15 ani din Gherla, somelier de ulei de măsline

În afacerea familiei este implicat și David Filipaș, fiul antreprenorului, un adolescent de 15 ani pasionat de uleiul de măsline încă din copilărie.

„Prima interacțiune cu uleiul de măsline am avut-o la vârsta de șase ani, când am venit pentru prima dată în Creta. Am venit cu întreaga familie și am mâncat pentru prima dată un gyros, care nu avea doar tzatziki peste carne, ci și un ingredient special pentru mine: uleiul de măsline. De atunci s-a creat o conexiune, a început să îmi placă tot mai mult, pentru că uleiul de măsline dă viață mâncării”, a precizat David Filipaș pentru AGERPRES.

Adolescentul a preluat promovarea produselor în mediul online, însă a simțit la un moment dat că pasiunea nu îi mai este suficientă pentru a răspunde tuturor întrebărilor venite de la clienți.

„Eu le explicam clienților cum arată un ulei de măsline bun și ce ar trebui să simtă, dar nu aveam destule informații. Învățam de la alții, din ce vedeam pe internet, însă nu era ceva profesional. Anul trecut am decis să fac un curs, să devin somelier cu diplomă, ca să le arăt oamenilor modul corect în care se consumă uleiul de măsline și cum se obține acesta”, a povestit adolescentul.

La 14 ani, David a urmat un curs de somelier în Spania, alături de alți 20 de adulți din mai multe țări. A fost singurul copil din grup, dar a reușit să îi surprindă pe participanți prin aromele identificate la degustări: lămâie, migdală, piersică sau coajă de banană verde. La examen a recunoscut atât caracteristicile uleiurilor, cât și toate cele cinci defecte întâlnite în degustarea de specialitate, devenind cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume.

Acum, la 15 ani, elevul de clasa a IX-a din Gherla afirmă că a degustat peste 500 de uleiuri de măsline din soiuri și regiuni diferite.

„Vreau să mai merg acum la un curs de somelier în Italia, să mai acumulez informații și lucruri noi. Planul meu este să merg și la câteva concursuri ca somelier, iar primul va fi anul viitor, la Londra. Va fi un concurs mai dificil, în care nu trebuie doar să spui ‘se simte mărul’, ci și să precizezi concentrația pe o scară de la 1 la 10”, a afirmat el.

David vrea să schimbe și percepția românilor potrivit căreia uleiul de măsline se folosește doar la salate. El recomandă combinarea acestuia în deserturi, cu înghețată de vanilie, ciocolată neagră sau brânză dulce, deși preparatul său preferat rămâne pâinea prăjită cu ulei de măsline.

Ce înseamnă un ulei de măsline de calitate și ce trebuie urmărit pe etichetă

Potrivit lui Cosmin Filipaș, primul detaliu care trebuie verificat pe etichetă este mențiunea „ulei de măsline extravirgin”, urmată de prospețime, soi și condițiile de păstrare.

„Cel mai important lucru este ca uleiul de măsline să fie extravirgin și să nu fie din mai multe soiuri. De ce este important să fie dintr-un singur soi? Fiindcă aromele sunt mult mai puternice. La uleiul de măsline este important să îl consumi cât mai aproape de momentul producerii, când are caracteristicile cele mai bune, cei mai mulți polifenoli. Prospețimea contează și pentru că uleiul își pierde în timp o parte dintre caracteristici, chiar dacă este păstrat în condiții corespunzătoare. Gustul diferă și în funcție de momentul recoltării: uleiul obținut din măsline mai coapte este, în general, mai blând și mai puțin amar, în timp ce uleiul produs din măsline verzi are un gust mai intens și arome mai pronunțate”, a explicat antreprenorul.

Acesta atrage atenția și asupra semnificației acidității, care nu trebuie confundată cu gustul acru.

„E un indicator care spune cât de proaspete au fost măslinele și cât de repede s-au dus la moară. Cu cât măslinele au fost procesate mai repede, au fost curate și nu au fost înțepate de musca de măslin, cu atât atunci obții un ulei cu aciditate mică, dar orice ulei cu aciditate sub 0,8 este considerat extravirgin. Analizele se fac la data producției și noi de fiecare dată când îmbuteliem măsurăm aciditatea și o comunicăm. În general avem sub 0,4. Uleiul ar trebui consumat în cel mult 18 luni, pentru că în timp aciditatea se modifică și uleiul poate deveni virgin”, a subliniat Filipaș.

Păstrarea uleiului este la fel de importantă: recipientele din metal sau din sticlă închisă la culoare îl protejează de lumină și aer. În privința suspiciunilor de falsificare de pe piață, antreprenorul crede că problema principală nu este amestecul cu alte uleiuri vegetale, ci combinarea unor uleiuri de măsline vechi cu puțin ulei proaspăt.

„Ce credem noi că se întâmplă pe piață este că se vând ca uleiuri extravirgine, unele care nu sunt extravirgine”, a atras atenția Filipaș.

Vânzări de 36 de tone în 2026 și planuri pentru diaspora

Uleiul familiei Filipaș este vândut în prezent exclusiv online, însă antreprenorul ia în calcul pe termen lung prezența în băcănii și în marile lanțuri de retail.

„În marile lanțuri de retail, nici nu ne-am gândit până acum, fiindcă noi ne luptăm cu produsele de acolo, care nu au nicio poveste, pur și simplu etichetă pusă într-un raft, pe care o aleg oamenii și din lipsă de timp. Pe termen lung, însă, ne dorim să fim acolo și dacă vrei să creşti la un alt nivel, nu poți să nu fi în supermarket-uri și magazine. De ce? Pentru că tu poți să faci câtă reclamă vrei, să cheltuiești toţi banii din lume, dacă oamenii sunt comozi și vor să îl ia mâine sau astăzi dintr-un magazin. Dacă îl văd acolo, după ce au auzit de el și au văzut reclame, vânzarea crește. Nu vrem business cu orice preț, nu vrem să fim în supermarket-uri, dacă nu e povestea noastră autentică”, a explicat Cosmin Filipaș.

Un magazin propriu ar fi luat în calcul doar dacă oferta ar include o gamă mai largă de produse. În paralel, compania vizează comunitățile de români din diaspora, în special din nordul Europei.

„Gândul nostru este să acoperim cât mai bine piața noastră, dar suntem atenți și la cererea care există în diaspora și mai ales în partea de nord a Europei, de la Germania în sus, Franța. Trimitem și acum, dar mai rar, însă ne pregătim pentru că românii din diaspora răspund la mesajele noastre și își doresc produsul”, a spus el.

Antreprenorul semnalează însă dificultățile generate de modificările fiscale din ultimul an:

„Pentru o afacere de familie așa cum este afacerea a noastră, problema nu este doar nivelul taxelor, ci mai ales lipsa de predictibilitate. Este dificil să planifici investiții pe termen lung atunci când regulile se schimbă de la un an la altul”, a atras atenția Cosmin Filipaș.

Compania a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de aproximativ 1,9 milioane de lei (26 de tone de ulei vândute), iar pentru 2026 estimează afaceri de circa 3,5 milioane de lei, volumul depășind deja 36 de tone până în octombrie. Marja de profit este de 10%-15%, însă cea mai mare parte a banilor este reinvestită.

„Am capitalizat foarte mult compania”, a explicat antreprenorul.

Portofoliul numără peste 12.000 de clienți, principalele piețe fiind București și Ilfov, urmate de Cluj, Constanța, Timișoara, Sibiu, Brașov și Prahova.

800 de cărți poștale scrise de mână și livrări personale

Pentru a ieși în evidență într-o piață dominată de comenzi digitale, familia Filipaș a trimis 800 de cărți poștale cu imagini ale bisericilor din Gherla, însoțite de mesaje scrise de mână.

„Ne-am gândit tot timpul cum să ieșim în evidență într-un mod plăcut. Am realizat că modul de a comunica cu clienții digital sau telefonic este ceea ce face toată lumea. Așa că am pregătit o carte poștală cu imagini cu bisericile din Gherla și am scris de mână un mesaj către 800 de clienți. Ne-a luat cam cinci zile să facem asta. A scris toată familia, inclusiv David, cu scrisul nostru. A fost una dintre cele mai mari bucurii, inclusiv pentru cei de la poștă, când am cerut 800 de timbre”, a povestit Cosmin Filipaș.

Unii clienți le-au mărturisit că nu mai primiseră o carte poștală de 25 de ani. Tatăl și fiul continuă să facă și livrări personale, iar în funcție de valoarea comenzii, uleiul este însoțit de oliviere pictate manual în România, ambalate în hârtie tipărită cu povestea familiei.

„Cel mai important este că ceea ce facem, facem cu plăcere. Și acesta este succesul”, a încheiat antreprenorul.