Procurorii din Canada au cerut 25 de ani de închisoare pentru Kenneth Law, un fost bucătar în vârstă de 61 de ani, acuzat că a vândut pe internet produse folosite ulterior de 93 de persoane pentru a-și lua viața. Printre victime se numără și 12 adolescenți. Instanța urmează să pronunțe sentința în februarie 2027.

Bărbatul a recunoscut că a comercializat produsele unor persoane despre care știa că intenționau să se sinucidă. Procurorii susțin că acesta a acționat din interes financiar, potrivit Associated Press, citat de Mediafax.

În timpul unei audieri desfășurate vineri, 27 noiembrie, într-un tribunal din provincia canadiană Ontario, Kenneth Law le-a cerut scuze familiilor victimelor. El a recunoscut că faptele sale au fost greșite și a promis că nu le va repeta.

Colete expediate în peste 40 de țări

Canadianul a vândut produsele pe internet timp de aproape doi ani și jumătate, trimițând colete în peste 40 de țări.

Anchetatorii au stabilit că 93 de persoane au murit după ce au folosit produsele cumpărate de la el, printre acestea aflându-se și 12 adolescenți. În luna mai, bărbatul a pledat vinovat pentru implicarea în 14 sinucideri înregistrate în provincia canadiană Ontario, însă instanța ia în calcul și decesele altor 79 de persoane din Regatul Unit.

Procurorii au arătat că victimele erau persoane vulnerabile, care aveau nevoie de ajutor, dar au ajuns să cumpere produsele vândute de Kenneth Law. Cazul a fost investigat și de autoritățile din Statele Unite, Italia, Australia și Noua Zeelandă.

Procurorii cer 25 de ani de închisoare, apărarea solicită 12 ani

Acuzarea consideră că bărbatul a profitat financiar de vulnerabilitatea cumpărătorilor și solicită condamnarea lui la 25 de ani de închisoare.

Avocații apărării cer, în schimb, o pedeapsă de 12 ani, susținând că Kenneth Law credea în dreptul fiecărei persoane de a decide asupra propriei morți și că nu el a provocat problemele care au împins victimele spre sinucidere.

În Canada, ajutorul sau încurajarea sinuciderii se pedepsește cu până la 14 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune. Procurorii au cerut ca două dintre pedepsele aplicate să fie executate consecutiv, iar celelalte simultan. Dacă instanța va accepta această propunere, perioada deja petrecută în detenție va fi scăzută, astfel încât bărbatul ar mai avea de executat aproximativ 19 ani și opt luni. Kenneth Law se află în arest din mai 2023 și nu avea antecedente penale.

Familiile victimelor așteaptă sentința

În septembrie, rudele persoanelor decedate au vorbit în fața instanței despre suferința provocată de pierderea celor dragi, iar procurorii au subliniat că pledoaria de vinovăție a scutit familiile de un proces îndelungat.

După pronunțarea sentinței, programată pentru februarie 2027, procurorii intenționează să retragă cele 14 acuzații de omor de gradul întâi formulate inițial împotriva lui Kenneth Law.