O expoziție inedită care reunește 50 de structuri realizate din turtă dulce și proiectate de profesioniști din domeniul arhitecturii își deschide porțile la Londra, sâmbătă 28 noiembrie, îmbinând tradiția Crăciunului cu gastronomia și inovația urbanistică.

Organizată de Muzeul de Arhitectură din Regatul Unit, inițiativa Gingerbread City marchează anul acesta cea de-a zecea ediție aniversară. Printre cele mai spectaculoase creații expuse se numără o replică a celebrei Royal Albert Hall, emblematica sală de concerte londoneză inaugurată în 1871, scrie La Vanguardia.

Arhitectura viitorului, transpusă în deserturi din turtă dulce

Desfășurată sub tema „Privind spre viitor”, ediția din acest an îi provoacă pe arhitecți să imagineze moduri în care orașele se pot adapta la schimbările climatice și pot îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. Printre proiectele prezentate se remarcă un zgârie-nori inspirat de structura unui stup de albine, care integrează concepte sustenabile precum algele vii și betonul cu autoreparare.

Expoziția Gingerbread City este deschisă la Space House, în cartierul londonez Holborn, și va putea fi vizitată până pe 3 ianuarie 2027.