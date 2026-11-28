Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) cer autorităților să reconsidere urgent ordinul comun MADR–ANSVSA–ANPC, care limitează la maximum 8 zile de la sacrificare termenul de valabilitate al cărnii proaspete de porc. Măsura urmează să intre în vigoare cu doar șase zile înainte de Crăciun, iar reprezentanții comerțului avertizează că, după răcire, tranșare și transport, carnea ar putea ajunge în frigiderele românilor cu doar una sau două zile de valabilitate rămase.

Potrivit celor două organizații, limitarea termenului de valabilitate la maximum 8 zile de la sacrificare ridică mari semne de întrebare și generează o stare generală de incertitudine în industrie și în comerțul alimentar, în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea produselor.

Reprezentanții comercianților atrag atenția că, în perioada sărbătorilor, când magazinele sunt aglomerate, consumatorii riscă să nu aibă acces la suficientă carne de porc, deoarece nici comercianții, nici procesatorii și nici producătorii nu vor putea estima cu siguranță volumele de marfă. Nimeni nu își va asuma să lanseze comenzi fără certitudinea că acestea pot fi vândute într-un interval atât de scurt, mai ales în condițiile în care consumul scade puternic după sărbători, în timp ce termenul de valabilitate rămâne la fel de limitat.

În acest context, ANCMMR și AMRCR solicită autorităților reconsiderarea urgentă a termenului maximal de 8 zile.

Ce problemă de siguranță alimentară rezolvă noul termen de 8 zile?

Ordinul invocă necesitatea protejării sănătății consumatorilor și a prevenirii riscurilor microbiologice – obiective pe care organizațiile din comerț afirmă că le susțin pe deplin. Totuși, ANCMMR și AMRCR întreabă care sunt studiile și dovezile științifice care arată că limitarea termenului de valabilitate la 8 zile de la sacrificare oferă o siguranță alimentară mai mare decât normele aplicabile până în prezent și de ce a fost ales tocmai acest interval.

Cele două asociații subliniază că, în România, carnea de porc se comercializează și se consumă de zeci de ani în baza unor norme stricte de siguranță alimentară. Acestea cer autorităților să facă publice eventualele date, incidente documentate sau evaluări de risc care justifică o asemenea măsură, astfel încât atât industria, cât și consumatorii să înțeleagă dacă beneficiile concrete compensează dificultățile generate.

Opt zile de la sacrificare nu înseamnă opt zile la dispoziția consumatorului

Reprezentanții comerțului explică faptul că, după sacrificare, carnea are nevoie de aproximativ o zi pentru răcire și scurgere. Urmează apoi tranșarea, ambalarea și transportul către centrele de distribuție și, de acolo, către magazine.

Astfel, din cele 8 zile de la sacrificare prevăzute de ordin, o bună parte se consumă înainte ca produsul să ajungă la raft. Carnea poate intra în magazin cu numai 3–5 zile de valabilitate rămase – sau chiar mai puțin în anumite situații –, iar o parte din acest interval se scurge până când produsul este expus și cumpărat.

Prin urmare, atunci când carnea ajunge în frigiderul unei familii, consumatorul poate avea la dispoziție doar una sau două zile pentru a o prepara, chiar dacă produsul a fost transportat și păstrat în toate etapele cu respectarea condițiilor de siguranță alimentară.

Cum își vor putea organiza românii cumpărăturile de sărbători?

Cu un termen de valabilitate atât de scurt, cumpărarea din timp a cărnii proaspete pentru mesele de Crăciun și Revelion devine mult mai dificilă, arată ANCMMR și AMRCR. Chiar și cei care își fac cumpărăturile cu două sau trei zile înainte de Crăciun ar putea întâmpina dificultăți în găsirea unor produse pe care să le poată prepara la momentul dorit și ar putea fi nevoiți să revină în magazine de mai multe ori.

Concentrarea cumpărăturilor în aceleași câteva zile dinaintea sărbătorilor ridică semne de întrebare privind riscul aglomerării magazinelor, al unor blocaje în aprovizionare și al indisponibilității temporare a unor produse.

România își acoperă doar 50% din consumul de carne de porc din producția internă

Îngrijorările sunt amplificate de faptul că, potrivit datelor publicate chiar de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în noiembrie 2026, acoperirea consumului de carne de porc din producția internă este de 50%, România fiind dependentă de importuri în proporție de 50%.

În cazul cărnii provenite din alte state europene, transportul poate consuma alte câteva zile din intervalul prevăzut de ordin. De exemplu, dacă o cantitate de carne ajunge în România în a șasea sau a șaptea zi de la sacrificare – deși are pe eticheta aplicată de producător un termen de valabilitate mai mare, stabilit conform legislației din țara de origine –, aplicarea plafonului de 8 zile ar lăsa un timp redus sau aproape inexistent pentru tranșare, procesare, comercializare și preparare.

Mai puțin timp pentru consum, mai multă mâncare aruncată și presiune pe costuri

Un termen de valabilitate foarte scurt crește riscul ca produsele să nu poată fi vândute, preparate sau consumate la timp. O familie care cumpără carne pentru mai multe zile și nu reușește să o gătească înainte de expirare riscă să arunce atât mâncarea, cât și banii cheltuiți, contrazicând eforturile României și ale Uniunii Europene de reducere a risipei alimentare.

Totodată, transportul, depozitarea, distribuția și manipularea presupun timp și costuri. Un interval foarte scurt de comercializare obligă la aprovizionări foarte dese, cu cantități mici, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra costurilor logistice, mai ales în cazul produselor transportate pe distanțe mari.

O măsură adoptată fără consultare publică și fără perioadă de tranziție

Potrivit celor două asociații, apariția ordinului a luat prin surprindere atât sectorul de retail alimentar, cât și producătorii și procesatorii de carne. Măsura a fost adoptată fără consultarea prealabilă a industriei și fără o dezbatere publică reală, actul normativ fiind publicat în Monitorul Oficial la numai două zile de la afișarea sa publică.

Mai mult, ordinul nu prevede o perioadă de tranziție pentru produsele aflate deja în stoc sau în curs de transport la momentul intrării în vigoare și nici pentru contractele de aprovizionare deja încheiate.

Solicitare de întâlnire de urgență cu autoritățile

AMRCR a solicitat public Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) organizarea de urgență a unor întâlniri cu reprezentanții întregului lanț de producție, procesare, distribuție și comercializare a cărnii de porc. Solicitarea a fost făcută cu informarea Prim-ministrului, a Administrației Prezidențiale și a Consiliului Concurenței.

„Siguranța alimentară nu este negociabilă. Însă nu susținem simpla reducere a termenului de valabilitate, fără un fundament științific. Românii trebuie să aibă acces la produse sigure, disponibile și accesibile, să își poată organiza cumpărăturile fără dificultăți suplimentare și să nu ajungă în situația de a arunca alimente pentru care au plătit”, transmit ANCMMR și AMRCR, făcând apel la autorități să analizeze aceste aspecte înainte de intrarea în vigoare a ordinului.