Pivnița Bunicii, producătorul din Saschiz, județul Mureș, cunoscut pentru gemuri, chutney, siropuri și băuturi spirtoase, caută un cumpărător sau un investitor care să preia spațiile de producție și să le ofere un nou viitor. Fondatorul companiei, antreprenorul britanic James Turnbull, a luat decizia retragerii după ce afacerea a pierdut, la sfârșitul lui 2023, contractul care genera 80% din venituri, iar încercările de a atrage noi clienți și un investitor nu au reușit să redreseze activitatea, potrivit Economedia.

„După ce am pierdut contractul principal la sfârșitul lui 2023 și, odată cu el, 80% din venituri, am decis, cu regret, să ne retragem și căutăm un cumpărător sau un partener care să ofere spațiilor noastre un viitor nou”, a transmis James Turnbull, într-o postare publicată pe Facebook.

Antreprenorul spune că, după pierderea contractului, compania a încercat să găsească noi clienți care să înlocuiască veniturile, însă eforturile nu au reușit să readucă afacerea pe o traiectorie sustenabilă.

În martie 2026, compania era aproape de semnarea a trei contracte considerate promițătoare: două cu noi clienți pentru produse din flori de soc și unul cu un investitor. Planurile au fost însă date peste cap după retragerea investitorului, care a devenit îngrijorat de creșterea costurilor odată cu izbucnirea războiului din Iran.

„Opt luni mai târziu, acceptăm că a venit în sfârșit momentul să ne retragem”, a explicat antreprenorul.

Compania caută un cumpărător pentru spațiile de producție

James Turnbull spune că proprietarii sunt interesați să discute cu orice persoană sau companie care ar putea prelua spațiile, fie pentru a continua producția de gemuri, chutney, siropuri și băuturi spirtoase, fie pentru a dezvolta o altă activitate.

Printre utilizările alternative luate în calcul se numără înființarea unei microberării sau dezvoltarea unei afaceri de procesare a produselor din carne.

Anunțul vine după ce, în aprilie 2026, Pivnița Bunicii a informat că oprește o parte din activitate, inclusiv producția de gemuri și chutney, și renunță la livrările săptămânale către București prin marile rețele de supermarketuri.

La acel moment, compania explica decizia prin costurile tot mai mari, schimbările în comportamentul de consum și incertitudinea economică. O parte dintre angajați au fost disponibilizați.

O afacere pornită în 2010, cu vânzări de 1,4 milioane de lei

Pivnița Bunicii a fost înființată în 2010 de antreprenorul britanic Jim (James) Turnbull, cu experiență în agribusiness, ca un proiect dedicat produselor tradiționale din Transilvania.

Compania avea 11 angajați și a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de aproximativ 1,4 milioane de lei, în scădere cu 65% față de anul precedent, și un profit net de numai 1.500 de lei, în scădere cu 88%.

Produsele sale au ajuns inclusiv pe piețele externe. Unul dintre brandurile cunoscute ale companiei este ginul Kaspers.

În prezent, antreprenorul caută o soluție prin care spațiile din Saschiz să poată fi preluate și utilizate în continuare, fie în industria alimentară, fie pentru o altă activitate de producție.