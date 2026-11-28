Făină, apă și multă sare. Acestea erau ingredientele unei turte pe care fetele de măritat o pregăteau în ajunul Sfântului Andrei. Jumătate o mâncau înainte de culcare, iar cealaltă jumătate era pusă sub pernă, alături de un fir de busuioc. Credința era că în acea noapte, tânăra de măritat își va vedea în vis viitorul soț.

Muzeografa Gabriela Filip explică, într-un interviu pentru G4Food, semnificația acestui preparat ritualic, dar povestește și o întâmplare din propria familie, legată de această credință populară.

Spre deosebire de alte preparate tradiționale asociate sărbătorilor religioase, turta de Sfântul Andrei nu era pregătită pentru o masă festivă. Aceasta făcea parte dintr-un ritual prin care fetele nemăritate încercau să afle cine le va fi viitorul soț. „În ajun de Sântandrei, de sărbătoarea Sfântului Andrei, își făceau o turtă foarte sărată. O turtă doar din făină, apă și sare”, explică Gabriela Filip.

Prepararea turtei era însoțită și de o altă condiție. Fetele ajunau pe parcursul întregii zile de 29 noiembrie. „Nu mâncau nimic în data de 29 noiembrie, în ajun de Sântandrei. Își făceau turta respectivă care, repet, era foarte sărată”, mai spune muzeografa. Cantitatea mare de sare avea un rol esențial în desfășurarea ritualului, deoarece trebuia să provoace senzația de sete.

Jumătate era mâncată, jumătate era pusă sub pernă

Înainte de culcare, fetele împărțeau turta în două. „Mâncau jumătate din turtă și jumătate o puneau sub pernă, alături de un fir de busuioc. Turta respectivă se punea sub pernă în credința că fata nemăritată își va visa în noaptea de Sânt Andrei ursitul”, mai explică muzeografa.

Potrivit credinței populare, băiatul care îi apărea fetei în vis și îi oferea apă pentru a-și potoli setea urma să-i devină soț. Dar visul putea să ofere și alte indicii, fără ca viitorul soț să apară direct. „Se întâmpla ca aceasta să viseze, de exemplu, casa în care locuia sau să viseze unul dintre membrii familiei, să viseze pe mama băiatului, pe bunica băiatului”, mai precizează ea.

Aceste imagini erau interpretate drept semne care puteau indica familia în care urma să se căsătorească fata.

Muzeografa își amintește că despre acest obicei îi povesteau atât mama, cât și bunica sa. Mai mult, bunica îi mărturisise că practicase ea însăși ritualul în adolescență și că îl visase pe cel care avea să-i devină soț. „Chiar bunica îmi zicea în urmă cu câțiva ani că ea l-a visat pe bunicul. L-a visat pe bunicul că i-a adus apă”, povestește Gabriela Filip. Iar mărturia reflectă importanța pe care asemenea credințe o aveau în viața tinerelor din satul tradițional, într-o perioadă în care căsătoriile aveau loc adesea la vârste fragede.

Obiceiul a ajuns și în mediul urban

Deși multe dintre practicile asociate sărbătorii Sfântului Andrei și-au pierdut din popularitate, ritualurile legate de aflarea ursitului sunt încă întâlnite. Gabriela Filip spune că a auzit inclusiv despre tinere din mediul urban care practică asemenea obiceiuri. „Aceste credințe și superstiții au ajuns cumva și la fetele din mediul urban”, explică muzeografa. Ea consideră importantă transmiterea acestor tradiții, chiar dacă ele nu mai sunt practicate în aceeași măsură ca în trecut. „Tinerii nu pot să creadă în ceva ce nu le este cunoscut. Ei trebuie mai întâi să cunoască, să vadă de fapt ce se afla la baza acestor credințe, obiceiuri, și cred că vor fi cei care le vor duce mai departe și le vor păstra în familie.”

Turta sărată de Sfântul Andrei rămâne un exemplu al modului în care alimentele obișnuite dobândeau semnificații ritualice în lumea satului. Din trei ingrediente simple, fetele pregăteau un aliment în care își puneau speranțele legate de viitoarea lor familie.