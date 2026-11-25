Aproape fiecare rolă de prosop de hârtie din bucătărie are un model imprimat în relief: flori, buline, romburi sau linii. Par simple decorațiuni, însă aceste forme au un rol practic.

Explicația ține de o tehnică de fabricație numită gofrare, prin care hârtia este presată între cilindri speciali pentru a căpăta o suprafață cu mici adâncituri și proeminențe, scrie Blic. Jerry Ballas, specialist în inovații pentru produsele din hârtie, a explicat că această tehnică a început să fie folosită în anii 1920 pentru îmbunătățirea proprietăților materialului, nu doar pentru aspectul său, potrivit Mediafax.

Cum ajută bulinele și florile la absorbția apei

Când o foaie de prosop de hârtie este complet netedă, aceasta are o structură diferită față de una cu numeroase zone ridicate și adâncite. Gofrarea modifică volumul și porozitatea hârtiei, creând spații în care lichidul poate pătrunde și poate fi reținut. În funcție de material și de model, această structură poate îmbunătăți capacitatea de absorbție.

Relieful face hârtia să pară și mai groasă, mai moale și mai flexibilă. Tehnica are însă și un dezavantaj. Dacă hârtia este presată excesiv pentru obținerea unui model foarte pronunțat, fibrele se pot slăbi, iar prosopul se poate rupe mai ușor când este ud. Producătorii trebuie, așadar, să găsească un echilibru între absorbție, moliciune și rezistență.

Buline sau flori? Ce arată cercetările despre modelul care absoarbe mai bine

Un studiu publicat în revista științifică Polymers a analizat felul în care modelele formate din puncte și linii modifică proprietățile hârtiei. Cercetătorii au constatat că geometria și dimensiunea elementelor în relief pot influența structura și caracteristicile mecanice ale produsului.

Modelele cu puncte mici și dese pot contribui la creșterea volumului hârtiei, însă rezultatele nu demonstrează că un anumit desen absoarbe întotdeauna mai bine decât celelalte. Contează și tipul fibrelor, numărul straturilor și tehnologia folosită la fabricație.

De ce unele prosoape de hârtie se desfac imediat când sunt ude

Modelele în relief mai au o funcție, mai puțin cunoscută. În cazul prosoapelor cu două sau mai multe straturi, punctele de presare pot contribui la menținerea acestora împreună. Tehnica a devenit deosebit de utilă odată cu răspândirea prosoapelor din două straturi, în anii 1950.

Fără o îmbinare corespunzătoare, foile se pot separa în timpul ștergerii, mai ales când absorb multă apă.

Există și o diferență importantă între prosoapele de bucătărie și hârtia igienică. Primele sunt concepute să reziste la umezeală, în timp ce hârtia igienică trebuie să se descompună relativ repede în apă, pentru a reduce riscul blocării canalizării.