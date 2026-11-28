Urmează o nouă săptîmână cu preparate de post pentru că suntem în Postul Crăciunului. Avem și zile cu dezlegare la pește, chiar trei una după alta și aici găsești idei de a pregăti mese cu pește. Înainte de a te apuca de gătit pune pe hârtie ce intenționezi să mănânci la cele trei mese zilnice și apoi fă o listă de ingrediente. Verifică ce ai deja în frigider și cămară, apoi mergi cu lista în mână la cumpărături. Astfel nu vei face nici risipă alimentară, nici nu vei cheltui mai mulți bani decât ți-ai propus.
Cartofi albi (1 plasă de 2 kg)
Cartofi dulci (~500g)
Dovleac plăcintar (1 felie / bucată mică, ~700g)
Avocado (1 bucată copt / ready-to-eat)
Țelină rădăcină (1 bucată mică)
Morcovi (1 kg)
Ridichi roșii (1 legătură)
Ceapă ( ~1 kg)
Roșii (3-4 bucăți)
Ardei gras / kapia (2-3 bucăți)
Banane (2-3 buc)
Fructe de sezon (mere/pere/mandarine/portocale/1 lămâie, ~1 kg)
Curmale uscate (100g)
Nuci și semințe mixte (dovleac, floarea-soarelui, miez nucă, ~150g)
Pâine (1-2 buc)
Fulgi de ovăz (1 pachet 500g)
Mălai (1 kg)
Zacuscă (1 borcan 300g)
Foietaj sau foi de plăcintă (1 pachet 400g)
Conserve de năut (2 conserve mari în apă), fasole verde (2 conserve), fasole boabe (1 conservă)
Maioneză fără ou (1 borcan mic 200g).
Buget estimat cumpărături: 220 lei pentru două persoane și 5 zile.
Rețetele le găsești pe G4Food.
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