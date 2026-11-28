Urmează o nouă săptîmână cu preparate de post pentru că suntem în Postul Crăciunului. Avem și zile cu dezlegare la pește, chiar trei una după alta și aici găsești idei de a pregăti mese cu pește. Înainte de a te apuca de gătit pune pe hârtie ce intenționezi să mănânci la cele trei mese zilnice și apoi fă o listă de ingrediente. Verifică ce ai deja în frigider și cămară, apoi mergi cu lista în mână la cumpărături. Astfel nu vei face nici risipă alimentară, nici nu vei cheltui mai mulți bani decât ți-ai propus.

Meniul complet pentre 5 zile pentru 2 persoane

Luni

Mic dejun: Pâine prăjită cu ulei de măsline, roșii și avocado

Prânz: Ciorbă cu legume, sfeclă și borș și o felie de mămăligă.

Cină: Salată caldă de paste, cu dovlecei trași la tigaie, roșii cherry și sos pesto .

Marți

Mic dejun: Ovăz muiat în lapte vegetal și completat cu fructe de sezon, nuci și semințe.

Prânz: Mâncare de cartofi dulci, năut și conopidă.

Cină: Orez asiatic cu legume și sos de soia.

Miercuri

Mic dejun: O felie de pâine cu zacuscă.

Prânz: Ciorbă cu legume, sfeclă și borș și o felie de mămăligă.

Cină: Plăcintă cu ciuperci și praz.

Joi

Mic dejun: Iaurt de cocos cu banane și curmale.

Prânz: Mâncare de cartofi dulci, năut și conopidă.

Cină: Salată de fasole verde cu usturoi.

Vineri

Mic dejun: Pâine prăjită cu gem de prune fără zahăr și cu nuci coapte.

Prânz: Legume la tavă, stropite cu ulei de măsline, busuioc și măsline. Pot fi și cartofi și conopidă și sparanghel, alături de morcovi, țelină, ardei, vinete, dovlecei. Se servesc peste un hummus de năut și dovleac, alături de măsline și murături.

Cină: Salată de ciuperci la grătar, cu vinegretă, usturoi și mărar.

Lista de cumpărături

Legume și verdețuri

Cartofi albi (1 plasă de 2 kg)

Cartofi dulci (~500g)

Dovleac plăcintar (1 felie / bucată mică, ~700g)

Avocado (1 bucată copt / ready-to-eat)

Țelină rădăcină (1 bucată mică)

Morcovi (1 kg)

Ridichi roșii (1 legătură)

Ceapă ( ~1 kg)

Roșii (3-4 bucăți)

Ardei gras / kapia (2-3 bucăți)

Sparanghel (o legătură)

Conopidă sau broccoli

Vinete (1-2 bucăți)

Dovlecei (1-2 bucăți)

Ciuperci (4 caserole)

Fructe, nuci și fructe uscate

Banane (2-3 buc)

Fructe de sezon (mere/pere/mandarine/portocale/1 lămâie, ~1 kg)

Curmale uscate (100g)

Nuci și semințe mixte (dovleac, floarea-soarelui, miez nucă, ~150g)

Băcănie

Pâine (1-2 buc)

Fulgi de ovăz (1 pachet 500g)

Mălai (1 kg)

Zacuscă (1 borcan 300g)

Foietaj sau foi de plăcintă (1 pachet 400g)

Conserve de năut (2 conserve mari în apă), fasole verde (2 conserve), fasole boabe (1 conservă)

Sfeclă roșie fiartă

Maioneză fără ou (1 borcan mic 200g).

Estimare Cost Total

Buget estimat cumpărături: 220 lei pentru două persoane și 5 zile.

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