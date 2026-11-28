Vinul era băutura de fiecare zi în Evul Mediu, de la curtea domnească până la oamenii de rând. Românii mai beau must, mied, bragă și bere, iar rachiul și vinarsul au apărut în spațiul românesc abia în jurul anului 1600. Consumul de băuturi distilate avea să devină însă un fenomen de masă mult mai târziu, în perioada modernă.

În episodul „Ce mâncau și ce beau românii în Evul Mediu?”, publicat pe canalul CORPUS DRACULIANUM, istoricul Adrian Gheorghe vorbește despre băuturile cunoscute în acea perioadă și despre locul pe care îl ocupau în viața de zi cu zi.

„Băutura de fiecare zi era vinul. De la domn până la opincă. Viile sunt printre primele care apar în actele domnești. Dijma din vin, vinăriciul, era un venit de temelie al domniei, iar podgoriile mari, de la Cotnari, în Moldova, la dealurile muntene, erau averi și disputate cu înverșunare. Vinul epocii era însă o băutură slabă, băutură tânără, adesea îndoită cu apă”, explică istoricul.

Vinul nu era rezervat ospețelor sau meselor celor înstăriți. Era consumat în mod obișnuit și avea inclusiv un rol în încheierea unor înțelegeri. De aici vine și cuvântul „aldămaș”, provenit din maghiarul „áldomás”, cu sensul de binecuvântare sau băutură de închinare.

Must, mied și bragă, pe lângă vin

Pe lângă vin, în Evul Mediu se consumau și alte băuturi fermentate. Mustul, miedul, obținut din miere, și braga, preparată din mei, făceau parte din oferta cunoscută a epocii.

„Lângă vin era mustul, miedul, băutură fermentată din miere și braga din mei, băutura sărată. Berea pe care o credem adesea un import modern e bine atestată.

Pe 20 august 1567, Alexandru Lăpușneanu le cerea bistrițenilor doi meșteri berari pentru o sladniță de la Suceava. Mare băutor de bere omul, nu ca Ștefan cel Mare. Însă nu aceasta este prima menționare a berii în afara Arcului Carpatic.

O să vă surprind: în 1402, în Moldova, Alexandru cel Bun dăruia jumătate de moară de sladniță, adică instalația de făcut malț. Iar în 1402, în Muntenia, berea brașoveană ajungea la Curtea Domnului.”

Când au apărut rachiul și vinarsul

Băuturile distilate au intrat mai târziu în consumul românilor. Rachiul și vinarsul sunt menționate în jurul anului 1600, însă nu au devenit imediat băuturi consumate pe scară largă.

„Distilatele, în schimb, rachiul, vinarsul, își fac apariția abia pe la 1600, dar devin fenomen de masă mult mai târziu, în perioada modernă”, spune Adrian Gheorghe.

În aceeași prezentare, istoricul face și o comparație între consumul de alcool din Evul Mediu și cel din prezent. Potrivit acestuia, oamenii beau mult, după cum au remarcat și călătorii străini, însă băuturile erau în general slabe, iar rachiul era încă rar.