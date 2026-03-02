Există rețete care nu ies niciodată din modă, iar salata de pui cremoasă este una dintre ele. Se pregătește rapid, are ingrediente la îndemână și este ideală antirisipă, deoarece valorifică resturile de friptură de la masa de duminică sau piept de pui copt. Este perfectă pentru picnicuri, mese în aer liber, prânzuri rapide sau cine ușoare, recomandă allrecipes.com. Textura este cheia acestui preparat. Carnea fragedă de pui se îmbină cu maioneza fină, iar migdalele rumenite și țelina adaugă un contrast crocant care transformă complet experiența gustativă. Un strop de suc de lămâie echilibrează compoziția și aduce prospețime.

Ingrediente pentru 2 porții

70 grame migdale crude, decojite și feliate

120 grame maioneză

1 lingură suc proaspăt de lămâie

un vârf de linguriță piper negru măcinat

300 grame carne de pui gătită, tocată

1 tijă de țelină apio, tocată fin

Mod de preparare

Puneți migdalele într-o tigaie uscată, la foc mediu spre mic. Rumeniți-le ușor până capătă culoare aurie, agitând tigaia frecvent. Atenție, se pot arde rapid. Lăsați-le apoi să se răcească.

Într-un bol mediu, amestecați maioneza cu sucul de lămâie și piperul până obțineți o compoziție omogenă.

Adăugați carnea de pui, migdalele rumenite și țelina tocată. Amestecați ușor până când ingredientele sunt bine încorporate, fără a zdrobi bucățile de carne.

Salata poate fi servită imediat sau păstrată la rece pentru 30 de minute, pentru ca aromele să se combine mai bine. Se potrivește perfect pe pâine prăjită, în sandvișuri, alături de salată verde sau chiar ca umplutură pentru roșii sau ardei.

O rețetă simplă, dar versatilă, care demonstrează că din câteva ingrediente obișnuite poate ieși un preparat cu adevărat memorabil.