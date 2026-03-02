Salata de pui cremoasă care transformă resturile de la masa de duminică într-un prânz rapid și elegant / Are texturi crocante și gust proaspăt, e o rețetă simplă antirisipă, cu ingrediente puține și aromă echilibrată

02 mart. 2026, Stop risipă
2086
FOTO: allrecipes.com/Dotdash Meredith Food Studios

Există rețete care nu ies niciodată din modă, iar salata de pui cremoasă este una dintre ele. Se pregătește rapid, are ingrediente la îndemână și este ideală antirisipă, deoarece valorifică resturile de friptură de la masa de duminică sau piept de pui copt. Este perfectă pentru picnicuri, mese în aer liber, prânzuri rapide sau cine ușoare, recomandă allrecipes.com. Textura este cheia acestui preparat. Carnea fragedă de pui se îmbină cu maioneza fină, iar migdalele rumenite și țelina adaugă un contrast crocant care transformă complet experiența gustativă. Un strop de suc de lămâie echilibrează compoziția și aduce prospețime.

Ingrediente pentru 2 porții

  • 70 grame migdale crude, decojite și feliate
  • 120 grame maioneză
  • 1 lingură suc proaspăt de lămâie
  • un vârf de linguriță piper negru măcinat
  • 300 grame carne de pui gătită, tocată
  • 1 tijă de țelină apio, tocată fin

Mod de preparare

Puneți migdalele într-o tigaie uscată, la foc mediu spre mic. Rumeniți-le ușor până capătă culoare aurie, agitând tigaia frecvent. Atenție, se pot arde rapid. Lăsați-le apoi să se răcească.

Într-un bol mediu, amestecați maioneza cu sucul de lămâie și piperul până obțineți o compoziție omogenă.

- articolul continuă mai jos -

Adăugați carnea de pui, migdalele rumenite și țelina tocată. Amestecați ușor până când ingredientele sunt bine încorporate, fără a zdrobi bucățile de carne.

Salata poate fi servită imediat sau păstrată la rece pentru 30 de minute, pentru ca aromele să se combine mai bine. Se potrivește perfect pe pâine prăjită, în sandvișuri, alături de salată verde sau chiar ca umplutură pentru roșii sau ardei.

O rețetă simplă, dar versatilă, care demonstrează că din câteva ingrediente obișnuite poate ieși un preparat cu adevărat memorabil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

