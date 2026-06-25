Topul orașelor unde se mănâncă cel mai bine în 2026 / De la ceviche peruan la street food asiatic și bucătărie mediteraneană

25 iun. 2026, Articole / Reportaje
Topul orașelor unde se mănâncă cel mai bine în 2026 / De la ceviche peruan la street food asiatic și bucătărie mediteraneană
FOTO: Magnific
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Peru găzduiește în acest an cel mai apreciat oraș gastronomic din lume. Potrivit clasamentului realizat de revista Time Out și citat de CNN, Lima a fost desemnată cea mai bună destinație culinară a anului 2026, devansând orașe consacrate precum Bangkok, Ciudad de Mexico, Londra sau Barcelona.

Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor oferite de peste 24.000 de persoane din aproximativ 150 de orașe ale lumii, completate de evaluările unei rețele internaționale de editori și experți gastronomici.

Lima, capitala gastronomică a anului

Lima a urcat pe primul loc datorită combinației dintre tradițiile culinare locale și influențele internaționale. Capitala peruană este celebră pentru preparate precum ceviche, dar și pentru restaurantele sale premiate la nivel mondial. Orașul a impresionat prin diversitatea ingredientelor, creativitatea bucătarilor și accesibilitatea experiențelor culinare pentru localnici și turiști.

Asia și America Latină domină clasamentul

Pe locul al doilea s-a clasat Bangkok, oraș recunoscut pentru cultura sa gastronomică stradală și pentru varietatea uriașă de preparate disponibile la orice oră din zi și din noapte.

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Podiumul este completat de Ciudad de Mexico, una dintre cele mai importante capitale culinare ale Americii Latine, apreciată pentru bucătăria sa tradițională, dar și pentru reinterpretările moderne ale rețetelor mexicane.

Londra și Barcelona, cele mai bine clasate orașe europene

Europa este reprezentată în top de mai multe destinații gastronomice consacrate. Londra ocupă locul al patrulea și continuă să își consolideze reputația de capitală culinară globală, datorită diversității etnice și a restaurantelor care acoperă aproape orice bucătărie a lumii.

Barcelona completează primele cinci poziții. Orașul catalan rămâne unul dintre cele mai importante centre gastronomice ale Mediteranei, îmbinând tradițiile spaniole cu tendințele moderne din gastronomia internațională.

Top 10 cele mai bune orașe pentru mâncare în 2026

Potrivit clasamentului Time Out, primele zece poziții sunt ocupate de:

  1. Lima, Peru
  2. Bangkok, Thailanda
  3. Ciudad de Mexico, Mexic
  4. Londra, Regatul Unit
  5. Barcelona, Spania
  6. Ho Chi Minh City, Vietnam
  7. Melbourne, Australia
  8. Beijing, China
  9. Atena, Grecia
  10. Lisabona, Portugalia.

Bucătăriile lumii experimentează tot mai mult

Editorul de călătorii, Grace Beard, a remarcat că una dintre tendințele majore ale anului este dorința bucătarilor de a experimenta și de a reinventa preparatele tradiționale. „De la Lima la Lisabona, bucătăriile se distrează cu adevărat în 2026, experimentând combinații neașteptate de arome și reinterpretând preparate clasice”, a explicat aceasta.

Clasamentul confirmă o tendință tot mai puternică în turismul mondial. Pentru mulți călători, mâncarea nu mai este doar o parte a experienței, ci motivul principal pentru alegerea unei destinații. Fie că este vorba despre ceviche în Peru, street food în Bangkok, tacos în Ciudad de Mexico sau preparate mediteraneene în Barcelona și Atena, gastronomia a devenit unul dintre cele mai importante criterii după care turiștii își planifică vacanțele.

Clasamentul arată că în 2026 cele mai apreciate orașe culinare sunt cele care reușesc să îmbine tradiția locală cu inovația, oferind experiențe autentice, dar în același timp surprinzătoare pentru vizitatori.

 

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