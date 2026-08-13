Două focare de variolă ovină și caprină au fost confirmate în două localități din județul Constanța. Exploatațiile afectate dețin în total 1.163 de ovine, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Confirmarea a venit în urma analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București. Una dintre ferme are 441 de animale, iar cealaltă, 722. Controalele realizate după confirmarea focarelor au scos la iveală mai multe abateri grave. Inspectorii veterinari susțin că mortalitățile din ferme au fost ascunse, iar unele animale nu erau identificate și nu aveau crotaliile obligatorii.

Au fost descoperite și crotalii provenite din alte județe. Altele figurau în baza oficială de date ca aparținând unor animale exportate în trecut către state din afara Uniunii Europene. Potrivit ANSVSA, acestea ar fi fost refolosite pentru a ascunde lipsa de trasabilitate a animalelor din exploatații.

Proprietarii riscă să piardă despăgubirile

Autoritatea avertizează că despăgubirile acordate de stat sunt condiționate de respectarea integrală a legislației sanitar-veterinare. Proprietarii nu vor primi compensații pentru animalele neînregistrate, identificate fraudulos sau mutate fără documente.

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Crescătorii implicați riscă amenzi contravenționale, sechestrarea și eutanasierea efectivelor neconforme, fără drept la despăgubire. ANSVSA avertizează că pot fi deschise și dosare penale pentru răspândirea bolilor la animale, faptă pentru care Codul penal prevede pedeapsa cu închisoarea.

Instituția consideră că transporturile clandestine și mișcările de animale realizate în afara controlului sanitar-veterinar favorizează răspândirea bolilor infecțioase între regiuni. Un alt transport ilegal a fost depistat miercuri în județul Vaslui.

„Focarele din Constanța și cazul recent de transport ilegal din Vaslui arată că biosecuritatea este tratată cu superficialitate de către cei care încalcă legea, fapt ce pune în pericol exporturile și îi afectează direct pe toți crescătorii de bună-credință”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Acesta a subliniat că majoritatea crescătorilor respectă regulile și nu ar trebui să suporte consecințele abaterilor comise de comercianții și fermierii care operează clandestin.

În urma noilor focare, ANSVSA a anunțat intensificarea controalelor în trafic pe întreg teritoriul României.