Pe timpul verii, când temperaturile cresc și piețele se umplu de legume proaspete, salatele devin alegerea preferată pentru mulți consumatori. Totuși, între salata apetisantă pe care ne-o imaginăm și cea care ajunge în farfurie există adesea o diferență semnificativă. Mark Wynsma, chef specializat în cercetare și dezvoltare la Sweetgreen, oferă câteva sfaturi care pot schimba complet modul în care pregătim acest preparat, notează publicația The Take Out.

Nu te limita la un singur tip de frunze

Mulți aleg spanac baby, rucola sau un mix gata ambalat din supermarket. Wynsma recomandă însă combinarea mai multor tipuri de verdețuri pentru a obține contraste de gust și textură. O bază echilibrată poate include o salată crocantă, una ușor amăruie, una mai dulce și un ingredient cu o culoare sau aromă aparte.

Gândește dressingul prin prisma celor cinci gusturi

Un dressing reușit nu înseamnă doar ulei și oțet în proporția corectă. Chef-ul recomandă să verificăm dacă sunt prezente cele cinci gusturi fundamentale: dulce, sărat, acru, amar și umami. O linguriță de miso sau câteva picături de sos de soia pot aduce profunzime unui dressing aparent banal.

Înlocuiește oțetul cu surse neașteptate de aciditate

Aciditatea este esențială într-o salată, dar nu trebuie să provină întotdeauna din oțet sau suc de lămâie. Chef-ul sugerează folosirea unor ingrediente precum varza murată, saramura de la murături, kimchi, roșii verzi sau prune japoneze umeboshi. Acestea oferă nu doar aciditate, ci și arome complexe.

- articolul continuă mai jos -

Textura contează la fel de mult ca gustul

O salată poate deveni plictisitoare chiar dacă ingredientele sunt proaspete. Soluția este combinarea elementelor crocante, cremoase și ușor gumate.

Pentru partea crocantă pot fi folosite legume crude, semințe sau nuci. Cremozitatea poate veni din brânzeturi, dressinguri pe bază de lactate ori tofu fin. Pentru consistență, chef-ul recomandă cereale, legume coapte sau chiar bucăți de pâine prăjită.

Combină mai multe surse de proteine

În loc să te bazezi exclusiv pe pui, ton sau ouă, încearcă să le combini. Quinoa, brânza, ouăle fierte și carnea slabă pot transforma salata într-o masă sățioasă, care oferă energie pentru mai multe ore.

Înmoaie intenționat anumite ingrediente

Nu toate legumele trebuie să rămână complet crocante. Frunzele fibroase, varza sau varza de Bruxelles pot fi „macerate” cu puțină sare și aciditate înainte de utilizare. Morcovii și sfecla pot fi murați rapid pentru a deveni mai fragezi și mai interesanți din punct de vedere gustativ.

Folosește și părțile pe care de obicei le arunci

Tulpinile de broccoli, frunzele de sfeclă, cojile de morcov sau chiar coaja de pepene verde pot fi integrate în salate. Unele pot fi murate, altele sotate rapid sau tăiate foarte fin. Această abordare reduce risipa alimentară și adaugă varietate preparatului.

Vă recomandăm să citiți și: Nu mai arunca codițele de căpșuni / Pot fi transformate într-un sirop aromat care rezistă luni întregi

Creează un „pod de arome”

Un ingredient comun poate lega toate elementele din bol. Acesta poate fi un dressing, o pastă de susan, un ulei aromat sau o plantă aromatică prezentă în mai multe componente ale salatei. Astfel, preparatul devine mai coerent din punct de vedere gustativ.

Adaugă dressingul în ultimul moment

Frunzele delicate se ofilesc rapid dacă sunt amestecate prea devreme cu dressingul. Excepție fac salatele pe bază de cartofi, leguminoase sau legume consistente, care pot beneficia de o perioadă de marinare.

Condimentează frunzele înainte de dressing

Un truc folosit frecvent în restaurante este asezonarea verdețurilor cu puțină sare înainte de adăugarea dressingului. În plus, frunzele trebuie uscate foarte bine după spălare pentru ca sosul să adere uniform.

Salata poate fi fel principal

Potrivit lui Wynsma, una dintre cele mai mari prejudecăți este ideea că salata reprezintă doar un aperitiv sau o garnitură. Atunci când include proteine, cereale integrale, grăsimi sănătoase și texturi variate, aceasta poate deveni o masă completă.

Cumpără produse de sezon și adaptează rețeta

Chef-ul recomandă flexibilitate la cumpărături. Dacă un ingredient nu este disponibil, caută unul cu profil similar de gust și textură. De exemplu, cartofii dulci pot înlocui dovleacul, iar legumele congelate, recoltate la maturitate, reprezintă adesea o alternativă foarte bună pentru mazăre, porumb sau fructe de pădure.

Mesajul principal al specialistului este simplu: o salată reușită nu înseamnă doar frunze verzi și dressing. Combinarea inteligentă a gusturilor, texturilor și ingredientelor de sezon poate transforma un preparat aparent banal într-o masă completă și satisfăcătoare.